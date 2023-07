Soțul Gabrielei Firea lansează un atac la adresa purtătorului de cuvânt al BOR. ”Vârf de lance al curentului așa-zis progresist”

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a lansat un atac la adresa purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, după ce acesta a avut joi o poziție critică în legătură cu situația care a ieșit la iveală privind azilele sociale din Ilfov.

Pandele a scris luni, 10 iulie, pe Facebook, un mesaj în care îl numește pe Bănescu ”fariseu” și îl acuză că a devenit ”vârf de lance al curentului așa-zis progresist”. Pandele a precizat că ieșirea lui Bănescu a fost ”cu sau fără voie de la superiorii săi ierarhici (pe linie bisericescă), iar în cazul acesta tăcerea poate fi interpretată drept o formă de încuviințare”, un atac la Patriarhie”.

”Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, acest individ care se crede o „instituție independentă”, sau mai bine zis „dependentă de altă instituție”, și-a descoperit de câteva zile și vocația de instanță morală, de la înălțimea căreia, înveșmântat în straie #rezist, dă sentințe în societate pe seama dramelor unor bătrâni chinuiți de niște netrebnici!

La prima vedere, ai putea zice că s-a trezit cetățeanul vigilent și revoltat din el, care săracul nu mai are somn de câteva zile din cauza nenorocirilor prezentate de întreaga presă scrisa, vorbita și vizualizata din România.”, scrie Pandele.

Edilul îl mai acuză pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române că ”și-a descoperit de câteva zile și vocația de instanță morală, de la înălțimea căreia, înveșmântat în straie #rezist, dă sentințe în societate pe seama dramelor unor bătrâni chinuiți de niște netrebnici!”

”Îmi închei această replică cu doua proverbe (tot românești): „Cine sapa groapa altuia, cade singur în ea”! Probabil că justițiarul-trompetă își dorește ca actualul primar general să mai stea cel puțin încă un mandat, convins fiind că acesta va „deturna” fondurile de la ONG-urile hashtag-iste către B.O.R. (ce glumă bună, nu?)

”Nu mor caii când vor câinii”, deși Dinamo București a făcut istorie în fotbalul romanesc!” a scris Pandele pe pagina sa personală.

Reacția vine după ce purtătorul de cuvânt al BOR a lansat joi un șir de critici dure după dezvăluirile din dosarul ”azilelor groazei”, cu aluzii voalate la Gabriela Firea. Unul dintre azilele groazei este în Voluntari, unde primar este Florentin Pandele, iar din Asociația care îl gestionează a făcut parte unul dintre oamenii de încredere ai Gabrielei Firea.

Bănescu s-a referit, în ieșirea sa publică, la o persoană care s-a ”cățărat suficient de sus încât să poți vedea nu doar în curtea proprie, ci până departe” și care ”afișează și clamează creștinismul”, fără a numi explicit persoana.

Vasile Bănescu declarase că ”a te lepăda de orice răspundere după care adaugi un grăbit „Doamne ajută” e proba supremă de abjecție și cinism”.

Firea a reacționat, duminică seara, spunând: ”Nu suntem niște farisei! Credința ne-o măsoară doar Dumnezeu, iar EL nu are nume și prenume pe pământ! Dumnezeu nu are nevoie de purtători de cuvânt pentru a se exprima. Și este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cinstim icoane și spunem „Doamne ajută”!”

Presa a dezvăluit o serie de legături între apropiați ai Gabrielei Firea și afacerea cu bătrâni din Voluntari.

Firea a făcut, duminică seara, o serie de precizări referitoare cosiliera sa, Ligia Gheorghe (Enache), martoră în dosar și fostă vicepreședinte al Asociației Sf Gabriel cel Viteaz din Voluntari, despre Ștefan Godei, care gestiona afacerea, despre sora ei, Nela Vica Andrieș, care a fost inspector la Asistență Socială în Voluntari și despre atribuțiile Primăriei Voluntari conduse de soțul ei, Florentin Pandele.

”Este total nedrept să fiu scoasă țap ispășitor. În aceste zile sunt prezentate atât de amestecat imagini, informații, fapte din acest dosar doar pentru ca oamenii de acasă să nu mai înțeleagă nimic”, mai spune Gabriela Firea.

