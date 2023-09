Frații Ștefan și Daniel Godei, patronii „azilelor groazei”, rămân în arest. Decizia instanței, definitivă

Frații Godei, anchetați în dosarul „Azilele groazei”, rămân în arest preventiv, a decis, vineri, 1 septembrie, Curtea de Apel București, conform G4Media.

Instanța a admis contestația procurorilor la decizia Tribunalului București de a-i plasa în arest la domiciliu.

Decizia Curții de Apel București este definitivă. Aceeași decizie a fost luată și în cazul lui Andrei-Răzvan Ticu, şef serviciu în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Curtea de Apel București a admis propunerea de prelungire a duratei măsurii preventive a inculpaților Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan pentru o perioadă de 30 de zile începând cu 03.09.2023 până la 02.10.2023 inclusiv.

„Admite contestația formulata de PICCJ – DIICOT Structura Centrală împotriva încheierii din data de 25.08.2023 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Secția I Penală in dos 25401/3/2023. Desființează in parte încheierea penală contestată numai în ceea ce îi privește pe inculpații Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan și, pe fond, rejudecând: în baza art.236 admite propunerea de prelungire a duratei măsurii preventive a inculpaților Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan pt o perioada de 30 de zile începând cu 03.09.2023 pana la 02.10.2023 inclusiv. Menține celelalte dispoziții ale încheierii penale contestate care nu contravin prezentei încheieri. În temeiul art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat in contestația Parchetului rămân în sarcina statului. Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii – inculpați Caraulasu Ioana Andreea, Tudorancea Cristina, Costescu Claudia și Trifu Gheorghița împotriva aceleiași încheieri. În temeiul art. 275 Alin.2 și 4 CPP obliga pe fiecare contestator la plata sumei de 100 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitiva. Pronunțată in camera de consiliu, astăzi, 01.09.2023.”, scrie în minuta instanței.

Ștefan Godei conduce ONG-ul care gestiona azilele groazei din Voluntari. Cofondatoare a ONG-ului este Ligia Gheorghe, prietenă și consilieră a Gabrielei Firea. Până acum, Firea a negat că ar fi știut ceva despre azilele din Voluntari unde bătrânii erau maltratați.

Câți bani au făcut frații Godei de pe urma „azilelor groazei”

Godei Ștefan Cristian este alături de fratele său Godei Daniel, principalul beneficiar al sumelor de bani rezultate din exploatarea persoanelor aflate în stare de vulnerabilitate, scopul patrimonial fiind mobilul care a stat la baza constituirii grupului infracțional organizat, iar mecanismul infracțional gândit și operaționalizat de acesta și fratele său alături de numita Cărăulașu Ioana Andreea, a fost cel al exploatării persoanelor profitând de starea acestora de vulnerabilitate.

Membrii grupului infracțional organizat condus Godei Ștefan Cristian au obținut de la DGASPC Ilfov, DGASPC Sector 3 și alte direcții/servicii din cadrul primăriilor unor localități din jud. Ilfov prin încasări efectuate de aceste instituții în conturile Asociației „Sf. Gabriel cel Viteaz”, un total de 3.763.869 lei în perioada 25.11.2021-08.06.2023.

Ștefan Godei, vicepreședinte la Tineretul Social Democrat (TSD) Voluntari și fost șofer la Primăria Capitalei pe vremea când era condusă de Gabriela Firea, a fost arestat preventiv miercuri, 5 iulie, pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat.

Ștefan Godei era liderul grupării și ținea legătura cu autoritățile care trebuiau să vină în controale.

Alături de Ștefan Godei a mai ajuns după gratii și fratele său, Daniel Godei, cel care îi folosea pe beneficiarii din azilele groazei la muncă forțată sau îi ținea în condiții inumane.

De asemenea, măsura arestului preventiv a fost luată împotriva lui Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu la DGASPC Ilfov, cel care îl anunța pe Ștefan Godei înainte să vină în controale, precum și Ovidiu Dumitra, fost polițist, soțul Cristinei Dumitra – șefa „azilurilor groazei”.

Cristina Dumitra a ajuns în arest la domiciliu, alături de asistentele care le chinuiau sau le neglijau pe persoanele vulnerabile din azile.

