Inspectorii sociali, șocați de ce au văzut în azilele Yasminei Dalbuzi. Bătrânii plângeau și strigau: „De ce mă ții, Doamne-Dumnezeule, aici?!” INTERCEPTĂRI

Starea de sănătate a vârstnicilor cazați la azilul patronat de doctorița Yasmin Dalbuzi și de polițistul Iulian Robert i-a șocat pe inspectorii sociali care au închis centrul în urma unui control din data de 11 octombrie. Bătrânii erau vizibil înfometați, ținuți întinși pe saltele fără așternuturi, iar unii plângeau și strigau: „De ce mă ții, Doamne-Dumnezeule, aici?!”.

Medicul Ana Maria Yasmin Dalbuzi și polițistul Damian Iulian Roberto au fost arestați preventiv vineri, 27 octombrie, de un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

Ana-Maria Yasmin Dalbuzi este medic rezident specializarea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, dar se prezenta persoanelor interesate de serviciile „Royal Medical Clinic SRL” ca fiind medic în cadrul Spitalului Municipal București.

Partenerul ei de viață și de afaceri este Iulian Roberto Damian, funcția de agent șef în cadrul Inspectoratului de poliție județean Ilfov - Poliția Orașului Voluntari.

Imediat după controlul la azilul Yasminei, una dintre inspectoarele care participat la ancheta socială de acolo a sunat-o pe o cunoștință, căreia i-a împărtășit ce a văzut.

Din interceptărilor procurorilor DNA se înțelege că inspectoarea era plină de revoltă și dezgust după control, așa că nu vrea sau nu poate să își stăpânească vorbele.

Dominată de furie, femeia îi povestește cum i-a văzut pe unii bătrîni rugându-se la Dumnezeu să scape de acolo, pe alții i-a auzit urlând de foame, iar la final, una dintre rezidente i-a sărutat mâna.

La data de 11.10.2023, în urma unui nou control al inspectorilor sociali din cadrul AJPIS Ilfov, activitatea Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice „Royal Medical Clinic” a fost suspendată ca urmare a disfuncționalităților identificate cu această ocazie.

Aspectele constatate sunt prezentate astfel de numita P.A., inspector AJPIS Ilfov.

În data de 14.10.2023, ora 13:36:47, de către P.A., utilizatoarea postului telefonic 0721(…), care o contactează pe o Doamnă, utilizatoarea postului telefonic 0771(…), ocazie cu care are loc următoarea conversație:

P.A.: Doamne! Iartă-mă, prințesă! Am închis acum 2 zile un cămin privat! Și mie îmi spune scârba asta câte fapte bune! Fă! Urlau bătrânii de foame! Mânca-ți-aș păsărica ta! Prințeso! Mi-au dat…Eu sunt, aparent sunt foarte puternică! Făi! Erau niște bătrânele, fă, în pat, fă…fără cearșaf…fără, mă rog, ca niște …vai de capul meu!

Doamnă: Eu nu înțeleg…aparținătorii aștia nu văd cum traiesc ei?

P.A.: Hai să vezi! Păi, depinde, că dacă nu știu… (limbaj trivial). Hai să vezi: aveau o farfurie de-aia întinsă, o felie de pâine, un parizer…

Doamnă: Hai mă!

P.A.: Făi prințeso! Un parizer, o felie de parizer și juma' de crenvurști.

Doamnă: Hai mă!

P.A.: Și unii nu aveau dinți în gură, că îți dai seama, dacă sunt imobilizați la pat…

Doamnă: Omului ălă îi trebuie o supică…o mâncare gătită…

P.A.: Stai așa, asta era la ora opt, când am descins noi… opt jumate, nouă, cam așa. Era o bătrână la etaj și făcea…. și eu zic: băi, ce se aude? Urc, că eu asta fac. Că mi-am lăsat alea și am urcat pe etaj, nu stau la discuții, da? Și am urcat cu băiatul ăsta de la Protecția Consumatorului și cu șefa. Fă, făcea - printeso, m-am îmbolnăvit - „Doamne-Dumnezeule! De ce mă ții, Doamne-Dumnezeule, aici?”.

Doamnă: Ea?

P.A.: Ea, mă! Da! Ia-mă Doamne, zice…că eu nu mai pot, Doamne! Ia-mă Doamne de aicea! Făi prințeso, făi prințeso…se zbârlise… mamă, mamă, mamă...deci îmi venea să o … Deci era băiatul ăla de la Protecția Consumatorului, s-a uitat la mine și am zis: în momentul ăsta am închis tot! Da, asta facem! Am zis: (limbaj trivial) de nenorocit care îți bați joc de oameni!

(…)

P.A.: Plângeau de foame! Da' a venit una la mine, au venit două doamne și au luat-o pe o soră de-a lor, știi? Cu Alzheimer. Și i-am explicat de ce s-a închis, nu știu ce ... s-au închinat și au zis: Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, că mai rar! Și când am plecat, făi prințesă, mi-au mulțumit, nu știu ce… făi, a venit femeia aia bolnavă, făi m-a luat în brațe și mi-a pupat mâna!

Doamnă: Ei na!

P.A.: Făi, am încremenit!

Doamnă: Mi s-a ridicat părul pe mine!

P.A.: Făi prințeso, i-am zis, deși nu… făi, deci oameni bolnavi! Făi, nu poți să îți bați joc (limbaj trivial), da? Nu poți! Făi, tu știi ce i-am făcut lu' aia?

Doamnă: Cu tot ce s-a întâmplat și la televizor ei tot nu s-au potolit!

P.A.: Exact așa era, prințesă, exact așa era, doar că nu erau bătuți! Da? Și la ora 4, le-am spus unde e cateringul? Când vine mâncarea? S-a dus, fă, și le-a luat o shaorma!

Doamnă: Ai măh!

P.A.: Le-am spus, vai, asta e bătaie de joc! E bătaie de joc!

Doamnă: Adică lor la prânz nu le dădea nimic de mâncare dacă nu erați voi acolo.

P.A.: Nu le dăduse nimica. Da.

Doamnă: O shaorma…

P.A.: Cine știe ce ...[neinteligibil]... sau ce le făcea. Cine știe ce le făcea? O apă chioară.

Doamnă: Păi dacă nu avea gaze cu ce să le facă?

P.A.: Și tu îmi spui mie (limbaj trivial)! Fă, n-am nicio apăsare sufletească, știu că am făcut bine, păi și așa o să fie, fă! Auzi, fă! Pfai de capul meu! Și aia se uita ca (limbaj trivial) la mine… Aaa, bine că ne-ați închis, doamnă!

Doamnă: Bine că ne-ați închis…

P.A.: Pe bune, doamnă? Da. Doamnă, i-am zis, dumneavoastră aveți părinți? Omenește vorbind, aveți părinți? A tăcut din gură. Doamnă, există un Dumnezeu, doamnă, și avem și noi părinți, da? Și eu am un copil de crescut, doamnă, eu nu vreau să pățesc, să am necazuri, doamnă!

Aparținător: „Tata e slab mort, e și bolnav! Nu îl mai aduc!”

Unul dintre aparținătorii rezidenților din căminul de bătrâni al Yasminei a sunat-o pe așa-zisa patroană și a anunțat-o că își va ține părintele acasă, deoarece a văzut că slăbise considerabil, iar starea lui de sănătate se înrăutățise în cele 9 luni de când acesta stătea la azilul „Royal Medical Clinic SRL”.

În data de 08.09.2023, ora 11:11:17, Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin, utilizatoarea postului telefonic 0792(…), apelează o persoană neidentificată, Interlocutor (aparținător al unui beneficiar), utilizator al postului telefonic 0768(…), ocazie cu care are loc următoarea conversație:

Interlocutor: Nu mai colaborăm că n-am cum să colaborez în condițiile astea. E slab mort, e și bolnav. În 9 luni puteați să îl faceți bine. Când vorbeam zi...

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: El n-a fost bolnav de la noi.

Interlocutor: E.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: El s-a îmbolnăvit de la Obregia, ce a luat ...[neinteligibil – n.n.]... acela.

Interlocutor: Doamnă, lăsați-l cu Obregia. Slăbătura aia în el, slab mort și toate analizele sunt aiurea.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Păi dar nu, a luat 20 de kg în plus. Analizele nu sunt aiurea.

Interlocutor: Un... unde 2... unde 20 de kg în plus, doamnă? Îmi pare rău că nu l-am cântărit când vi l-am adus. E slab mort, îl bate vântul. N-are... și analizele făcute sunt... nu numai asta că are la stomac microbi sau ce are.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Păi nu e problemă că v-aduc toate analizele care-s făcute la Elias și peste tot.

Interlocutor: Nu mai mă interesează, că nu-l mai duc.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Și vă arăt diferențele.

Interlocutor: Nu-l mai duc că n-am de ce să-l duc. N-am de ce să-l duc. El nu e violent, el nu e... nu mi-a creat probleme nici din 2014 până acuma. L-am dus că am zis hai să.. că nebuna a plecat pe la Oradea, pe unde a plecat, ce-a făcut. Hai să stă... să stea acolo la un cămin, că e medic, că e aia, că e aia. Nu.

Un vârstnic cazat la azilul Yasminei, găsit de polițiști rătăcind pe străzi

Un alt bărbat i-a reproșat la telefon Yasminei Dalbuzi că s-a trezit cu tatăl lui la ușă, adus de un echipaj format din polițiști și jandarmi, după ce fusese găsit rătăcind pe străzi.

În data de 13.09.2023, ora 00:30:42, Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin, utilizatoarea postului telefonic 0792(…), este apelată de Alin (fiul unui beneficiar), utilizator al postului telefonic 0730(…), ocazie cu care are loc următoarea conversație:

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Bună, Alin!

Alin: Bună. Ce faci?

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Bine. Ce să fac?

Alin: Băi, cum ați avut grijă de tata? Că a venit acasă? A scăpat de acolo.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Acuma am primit un telefon…

Alin: Păi m-am trezit cu el la ușă. L-a adus Poliția și Jandarmii. Acuma cum fac să îl aduc înapoi? Ia zi-mi tu mie. Cum a reu...cum a reușit să scape de acolo?

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Chiar nu știu cum a reușit să scape, eu acuma am primit telefon că de 20 de minute... sau nu, de 5 minute, 10 minute s-a uitat în cameră și că nu îl vede.

Dr.Yasmin, despre seniorul care a „evadat”: „A rupt gardu’ cu totul!”

Patroana azilului Royal Medical Clinic, Yasmin Dalbuzi, a intuit că aparținătorii bărbatului care a părăsit azilul nu sunt deloc mulțumiți de felul în care acesta a fost îngrijit și i-a contactat pentru a-i „îmbuna”.

În data de 14.09.2023, ora 12:51:27, Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin, utilizatoarea postului telefonic 0792(…), este apelată de o persoană neidentificată, Interlocutoare (fiica beneficiarului fugit), utilizatoarea postului telefonic 0721(…), ocazie cu care are loc următoarea conversație:

Interlocutoare: Am văzut că-l sunai pe Alin.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Da. Voiam să știu ce face tatăl vostru, cum e.

Interlocutoare: Este momentan în niște investigații medicale.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Da...

Interlocutoare: O să-i facem un dosar acum, să vedem ce se întâmplă că nu suntem deloc mulțumiți cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Este și lovit. Este lovit la spate, este lovit la mână.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Cum a sărit gardul.

Interlocutoare: Era...

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Și l-a jumulit. Că au văzut și frații tăi.

Interlocutoare: De ce a sărit gardul. Asta este întrebarea.

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Păi a rupt gardul. Nici măcar nu l-a să.... l-a rupt cu totu'.

Interlocutoare: Ok. Cum a ajuns să rupă gardul? Cum a ajuns să rupă gardul? El este într-o instituție. Ei trebuie supravegheați în permanență. Nu există așa ceva! A rupt gardul pentru că a avut o oportunitate. Corect? Nu era hrănit...

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Nu l-a pus nimeni... o clipă.

Interlocutoare: Nu era hrănit, nu era... este deshidratat. Deci practic el nu a fost nici măcar... supravegheat nu mai vorbim de supraveghere, că puteam să îl pierdem. Bine că nu s-a întâmplat altceva. Oricum, avem toate documentația, avem și.... ă... dovada aceea de la Poliție. O să depună sora mea o plângere împotriva instituției tale și o să merg și eu cu Alin, probabil. O să vedem acum la noul centru ce se întâmplă. Nu suntem mulțumiți deloc. Ai avut foarte mare noroc că nu am fost eu acolo. Foarte mare noroc, sincer îți spun, deci tu tot ce...

Dalbuzi Ana-Maria-Yasmin: Tatăl tău a fost hrănit, a fost hidratat la timp, nici nu se pune problema de așa ceva. (…)

Interlocutoare: E, am găsit pastilele în buzunarul lui. Deci despre ce vorbim? Avem și poze, stai liniștită. Că tu ai o variantă, noi avem alta. El oricum se vede pe el... Oricum, nu este asta problema. Problema cea mai mare și cel mai grav este cum a ajuns să rupă gardul? Deci noi am adus o persoană cu probleme, care trebuie supravegheată, într-o instituție unde se presupune că oamenii sunt profesioniști. Și au grijă de el. C-a ajuns el să rupă gardul este pentru un motiv.

Ținută fără medicamente pentru Alzheimer și fără regim pentru diabet

O altă aparținătoare le-a comunicat angajaților Yasminei Dalbuzi că își va lua mama acasă, după ce și-a dat seama că acesteia nu i se administrează tratamentul pentru Alzheimer și nici nu i se respectă indicațiile medicului în ceea ce privește alimentația în cazurile de diabet.

În data de 03.10.2023, ora 12:33:19, martora C.L.A, utilizatoare a postului telefonic 0787(…), îi apelează, în sistem conferință, pe CPS, utilizator al postului telefonic 0742(…) și pe o persoană de sex feminin, M. (fiica unei beneficiare cu diagnostic de Alzheimer), utilizatoare a postului telefonic 0725(…), ocazie cu care poartă următoarea conversație:

M.: Da, știi ce se întâmplă, L.? Am vorbit cu cineva s-o iau acasă, înțelegi?

C.L.A.: Îhî.

M.: Ca s-o pun puțin pe picioare, nu de altceva, da' văd că… că gata, a început mai tare, înțelegi? Da' asta e, zic eu, medicamentele nedate. Uite, s-o întrebi pe Yasmi, nu i le-a dat nici ieri la 12.00, nici aseară. Ori Mema (Memantina – n.r.)… și acuma i… i le-am dat eu când am ajuns, pentru că la ceilalți bolnavi țipa coana GINA, dar i-am zis că se… zic „Se întoarce doamna doctor, înapoi, las-o că vine înapoi”, că nu le-a dat medicamente. Ori la Alzheimer nu-i dai medicamentele.…

C.L.A.: Of.

C.P.S.: Of, Doamne, Doamne…

M.: Eu am adus-o cu diabetul 140, are 360!

C.L.A.: Of…

M.: Păi tu-ți dai seama? Da' îți spun și de la ce. De la orez cu lapte. Păi mama n-are voie zahăr.

Aparținător: „Am vorbit cu avocatul și o să ne judecăm, că n-a fost animal”

Un alt aparținător i-a comunicat lui Iulian Damian că îl va acționa în instanță, după ce a văzut cum a fost tratată mama lui la azilul „Royal Medical Clinic SRL”.

În data de 12.10.2023, ora 10:24:41, Damian Roberto-Iulian, utilizator al postului telefonic 0792(…), este apelat de o persoană de sex masculin, notată Interlocutor, utilizator al postului telefonic 0764(…), ocazie cu care are loc următoarea convorbire:

Interlocutor: Salut! Iulian, știi ce rugăminte am?

Damian Roberto-Iulian: Da.

Interlocutor: Uite, am fost un băiat foarte dulce până acuma și sunt în continuare și sunt un domn, cu steagul sus, eu. Spune-i lu’ cumătra ta…

Damian Roberto-Iulian: Da…

Interlocutor: Să-mi trimeată toate chestiile alea, ce mi-a trimis ea, cu poze îndoite, cu… gen, știi?

Damian Roberto-Iulian: Cu ce toate chestiile?

Interlocutor: Do…

Damian Roberto-Iulian: Mai zi-mi o dată. Alea pentru…

Interlocutor: Întregi. Da. Dosarul, cu alea, ai zis c-ai trimis-o cu dosarul aici. N-ai trimis-o cu nimic. N-a… nimic. Decât tratamentul care… și scrisoarea medicală.

Damian Roberto-Iulian: Dă-mi un mesaj cu tot ce-ți trebuie, te rog. Dă un mesaj cu tot…

Interlocutor: Păi ce să-ți mai dau mesaj? Ce era pe ea, șefule? Că am înțeles că a găsit femeia asta pe ea aicea de…

Damian Roberto-Iulian: Ce a găsit pe ea?

Interlocutor: Îți trimit și eu poze, ca să vezi cum e.

Damian Roberto-Iulian: Am înțeles. Hai că… o s… eu o să-i spun să te sune Yasmina, hai.

Interlocutor: Am înțeles. Ce să mai, gata, că deja știi ce fac de acum încolo, nu?

Damian Roberto-Iulian: Ce anume?

Interlocutor: Am vorbit cu avocatul și o să ne judecăm altfel, nu ne judecăm așa, că n-a fost animal.

Damian Roberto-Iulian: OK. Bine.

Interlocutor: Bine.

Zeci de seniori cazați în azilele patronate de doctorița Yasmin Dalbuzi și de polițistul Damian Iulian Roberto din Voluntari și Pipera primeau zi de zi mâncare cât să nu moară de foame și medicamente doar atunci când personalul necalificat reușea să le împartă.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă a celor doi rezultă că aceștia își nu își băteau joc doar de rezidenții pe care îi aveau în grijă contra cost, ci și de propriii angajați, cărora nu le plăteau salariile.

Deseori, angajaților li se făcea milă de bătrâni și le cumpărau mancare din banii lor, dar nici atunci nu erau despăgubiți de către așa-zișii patroni.

Cei doi aveau în grijă 49 de rezidenți la cele două azile din Pipera și din Voluntari, pe care îi țineau nemâncați și fără medicamentele de care aveau nevoie, deși luau câte 3.500 de lei pe lună de la fiecare aparținător pentru îngrijirea acestora.

