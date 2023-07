Primar PSD din ”fieful” lui Ciolacu, despre Gabriela Firea candidat la Primăria Capitalei: ”Este foarte greu pentru că deficitul de imagine este foarte mare”

Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, susține că este foarte greu, în prezent, ca partidul să o mai susțină pe Gabriela Firea pentru funcția de primar al Capitale. Acesta este de părere că și Florentin Pandele ar trebui să se retragă.

„Dacă Gabriela Firea a făcut echipă cu asemenea om și-a făcut-o cu mâna ei”, a declarat pentru Digi24 primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, care este de părere va fi „foarte dificil” ca Firea să mai fie susținută de PSD în candidatura pentru primăria Capitalei, în urma scandalului „azilelor groazei”.

Acesta spune că „toată lumea” trebuie să facă un pas în spate, inclusiv Florentin Pandele, care trebuia să știe ce se întâmplă în localitatea a cărui primar este. Întrebat dacă Gabriela Firea va mai fi susținută de PSD în candidatura pentru primăria Capitalei, primarul Buzăului spune că acest lucru va fi „foarte dificil pentru că deficitul de imagine este foarte, foarte mare.”

„După părerea mea este foarte dificil pentru că deficitul de imagine este foarte, foarte mare. A fost și senator. Este imposibil să nu știi cu ce oameni lucrezi. Și angajezi acei oameni în care ai încredere. Indiferent în ce instituție ai fi, privată sau publică, trebuie să ai grijă cu oamenii care te înconjoară pentru că ei sunt echipa ta. Dacă Firea a făcut echipă cu asemenea om și este bun la toate, Doamne ferește, și-a făcut-o cu mâna ei”, a declarat Constantin Toma, potrivit sursei citate.

Imaginea PSD a fost afectată în urma scandalului „azilelor groazei”, spune primarul, „pentru că în politică contează orice mișcare și ar trebui ca toți miniștrii muncii să-și facă demisia”.

„Îmi amintesc acum câțiva ani de zile, trăia soacra mea și am fost cu soția mea la mai multe azile și nu ne-a plăcut ce am văzut. Până la urmă am găsit ceva la Tunari care ne-a convenit. Pentru că soția mea zicea: Eu nu-mi las mama aici să moară în condițiile astea. Situația asta, bineînțeles, era cunoscută de foarte multă lume, iar cei care aveau răspundere, mă refer în primul rând la organele statului care aparțin de Ministerul Muncii trebuiau să-și facă datoria”, a completat primarul din Buzău.

