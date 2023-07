Mărturia unui bărbat care și-a cazat mama în lagărele din Voluntari. Femeia nu-și primea medicamentele, deși suferise un AVC: "Cum să spălați pe cineva o dată la 7 zile?"

Jurnalistul Vitalie Cojocari a discutat cu un bărbat a cărui mamă a fost cazată o perioadă la azilele groazei din Voluntari, susținând că a ajuns acolo chiar în urma unor recomandări.

Vârstnica a suferit un AVC, drept urmare avea nevoie de îngrijire permanentă. Cum nu au găsit un îngrijitor, iar membrii familiei nu puteau, femeia a ajuns la azilele din Voluntari în urma unei recomandări.

Au existat probleme cu igiena și mâncarea: bătrânii erau spălați o dată pe săptămână, fiind invocată lipsa de personal, iar curățenia din camere lăsa de asemenea mult de dorit. Ultima picătură pentru bărbat a fost când a realizat că mama lui nu își primește medicamentele în ciuda faptului că a suferit un AVC, moment în care a decis să o scoată de acolo.

"A acceptat să-mi povestească mai multe detalii despre scurta ședere a mamei sale acolo, fără însă să-mi dea și un interviu. Nu o să-i dau numele pentru că așa m-a rugat. De altfel, spune că încă resimte trauma după ce s-a întâmplat acolo, mai ales că la mijloc este mama sa.

”Vreau să-ți vorbesc și pentru că am văzut că multă lume acuză aparținătorii că nu s-au implicat. Eu am scos-o pe mama de acolo după ce am văzut cum este tratată”, mi-a explicat.

Când a cazat-o, nimic nu anunța dezastrul.

Mama sa a suferit un AVC. Avea nevoie de tratament și îngrijire permanentă. După ce au încercat să aibă grijă de ea în familie, după ce au încercat să-i găsească o persoană de încredere care să o supravegheze cât se aflau la muncă... spune că pur și simplu au fost nevoiți să aleagă varianta azilului.

La început au fost niște probleme cu igiena și cu mâncarea. Când a vizitat-o și-a dat seama că nu era spălată. I s-a spus că, din cauza lipsei de personal, va fi spălată o dată pe săptămână. Zile întregi nimeni nu mătura, nu făcea curat prin cameră. A făcut și câteva poze, le vedeți.

”Cum să spălați pe cineva o dată la 7 zile? Dumneavoastră vă spălați o dată la 7 zile? Este inuman”, s-a revoltat în fața angajaților.

A sunat direct la șeful stabilimentului. Acesta i-a confirmat că nu are personal, dar a promis că va rezolva.

Numai că, la un moment dat, și-a dat seama că tratamentul medicamentos nu-i este asigurat mamei sale. Pe șleau spus, mama sa nu-și primea pastilele. Asta în condițiile în care era după un AVC. A fost ultima picătură. Deși plătise înainte, și-a retras mama din cămin. S-a întâmplat anul acesta, înainte de Paște.

Atunci când a venit să o ia a înțeles că era o situație răspândită ca nimeni să nu-și primească tratamentul la timp. Medicamentele erau ținute sub cheie, într-o cameră. Iar cheia era la un angajat. A așteptat câteva ore până să vină angajatul de acasă, că era în zilele sale libere. Așadar, în aceste zile nimeni nu-și primea tratamentul, a dedus.

Spune, deci, că a durat puțin până să se prindă că este ceva în neregulă, dar când a înțeles și-a scos mama din azil, iar la scurt timp a început și ancheta”, a scris Vitalie Cojocari pe Facebook.

