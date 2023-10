STENOGRAME Angajat al azilului ilegal din Voluntari: ”Le-am trimis o tocană… vai de morții ei”/”Mai e câteva felii de pâine, n-am ce să le dau. N-am nimica”

Personalul azilului se plângea că nu are ce da de mâncare oamenilor aflați în centru FOTO / Pixabay

Angajații de la noul azil al groazei descoperit de autorități în Voluntari discutau între ei despre lipsa mâncării și despre lipsa serviciilor medicale pentru cei internați, potrivit stenogramelor din referatul DNA de arestare preventivă a celor doi administratori.

Astfel, angajații centrului se plângeau că administratorii nu le aduc alimentele din care să prepare mâncare, conform G4Media. Iată câteva exemple de discuții:

Discuția 1:

”TD: Le-am trimis o tocană… vai de morții ei… Așa…

CL-A: …[râde – n.n.]… Da’ ce-a pățit?

TD: Ce?

CL-A: Ea.

TD: Nu știu. Așa… le-am trimis ciorbă…

CL-A: Nu mi se pare în regulă.

TD: Și diseară paste cu legume, că orezul cu laptele acuma mi le-a adus.

CL-A: Pfoa… n-are nimic, lasă că se descurcă pân’ diseară, că oricum… sunt mai puțini ca la noi.

TD: Da.”

Discuția 2:

PM: Alo!

CL-A: Ce faci, MARIȚO?

PM: Ce să fac, uite… aștept. Cina.

CL-A: Ă, ia zi, ai avut pâine pentru micul dejun?

PM: N-am, mă, n-am. De unde? Mai e câteva felii de pâine, n-am ce să le dau. N-am nimica. Aștept.

CL-A: Aaa… păi dracu’, s-o sun p-asta atuncea, hai. …[neinteligibil – n.n.]…

PM: Aștept să vină să-mi aducă. N-am nimic. Nimic, nimic n-am.

CL-A: Da, hai c-o sun acum. Pa.

Ads

PM: N-am nimic fetiță, bine. Hai, pa.

CL-A: O sun acuma.”

Discuția 3:

”TD: Ce le-a dat mâncare?

NA: Mămăligă cu smântână.

TD: …[se amuză-n.n.]…

NA: O lingură de smântână. O lingură acolo doar să-i simtă gustul.

TD: A…

NA: Inginerul de jos mi-a mai cerut o porție. Nici n-am mai avut să-i dau. Să vedem mâine altă tragedie. Nu e o pâine. Mă crezi că eu n-am mâncat nimic azi? Nimic! Am luat de poftă …[neinteligibil – n.n.]… gol. Aia a fost. N-avem bani de pâine, n-am o pâine, n-am nimic, nimic, nimic. I-am spus și lu’ Laura și ei: ”Noi n-am mâncat nimic azi toată ziua. Un mic am luat.”. Marian zice: ”Am mâncat și eu un mic și am fugit la WC, m-a luat burta.”. …[se amuză-n.n.]… Și zic: ”Nu avem un leu să luăm o pâine, ca să mănânci un salam, că mai e un salam, ce mai e pe acolo. Sau margarină pe pâine și tot mâncam.”. Zice: ”Cred dar mâine se rezolvă.”

Discuția 4:

”M: Alo!

CL-A: Alo, bună ziua, doamna MARINELA, sunt IULIA.

M: Bună. A, ce faci? Mă, i-ai făcut perfuzia lu’ mama?

CL-A: Păi nu i-o fac eu, doamna MARINELA, i-o face doamna doctor, că acuma s-a trezit și ea, c-a fost în operații. A fost de ieri dimineață. La accidentul ăla după Șoseaua de Centură.

Ads

M: Știi de ce?

CL-A: Da?

M: Pentru că, îți spun ceva. Ă, c-am întrebat-o, că știi c-o sun și o întreb pe mama. Că ea pleacă acasă, că nu i-a făcut nicio injecție și …[neinteligibil – n.n.]…

CL-A: Ba nu, i-a făcut, nu, i-a mai făcut, da’ nu i-a făcut ieri, nu i-a făcut, pentru că…

M: Păi da’ fii atentă. Eu dacă le-am întrerupt, le-am făcut degeaba.

CL-A: Da, că nu…

M: Deci poa’ să nu i le mai facă.

CL-A: Da, păi eu i-am zis, i-am lăsat mesaj să se ducă de urgență”.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat vineri, 27 octombrie, că a fost solicitată de procurori să facă un control la centrul pentru persoane vulnerabile din Voluntari care funcţiona ilegal, după ce unitatea autorizată cu documente false a fost închisă.

S-au găsit 29 de beneficiari, 6 fiind evaluaţi de medici, 3 preluaţi de familii şi restul trimişi la spitale.

Administratorii centrului pentru vârstnici din Voluntari au fost reţinuţi de procurorii DNA, fiind acuzaţi că au folosit acte false pentru autorizarea centrului.

Ads

În unitate, condiţiile erau improprii, mâncarea oferită era insuficientă, nepotrivită şi cumpărată de la unităţi din oraş, sau ”încropită” de angajaţii centrului. Medicaţia nu era oferită beneficiarilor cu regularitate şi era administrată de persoane fără pregătire. În timpul unui control, parte dintre beneficiari au fost cazaţi la un hotel pentru a nu fi găsiţi de organele de anchetă, ulterior fiind plimbaţi cu o maşină şi puşi să aştepte în parcarea unui supermarket.

După ce unitatea a fost închisă de autorităţi, din cauza deficienţelor, inculpaţii ar fi mutat beneficiarii într-o altă locaţie în care şi-ar fi continuat activitatea, deşi pentru acest serviciu nu ar fi existat licenţă, raportând autorităţilor că beneficiarii ar fi fost preluaţi de familii.

Ads