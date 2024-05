Dezvăluiri cumplite. Cum ar fi fost terorizați bătrânii dintr-un „azil al groazei", din centrul Bucureștiului: copilul de 15 ani, folosit pe post de torționar

Noi informații șocante au ieșit la suprafață, la nici un an de zile de la declanșarea scandalului „Azilele Groazei”. Dosarul penal ce cuprinde inculpați acuzați de mai multe fapte deosebit de grave a ajuns pe masa judecătorilor.

Miercuri, 22 mai, dosarul penal a fost înregistrat la Tribunalul București. În total, este vorba despre zece inculpați, acuzați de trafic de persoane, înșelăciune, lipsire de libertate, loviri sau alte violențe, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat.

Tratamentele inumane ar fi fost aplicate într-un apartament din Sectorul 3 al Bucureștiului, în zona Alba Iulia, str. Andrei Bârseanu, deci foarte aproape de kilometrul 0 al Capitalei. Azilul ar fi funcționat clandestin, neoficial, deci fără implicarea unei instituții publice. Poliția a intrat în imobil în decembrie 2023, pentru a efectua percheziții și pentru a elibera victimele. Faptele oribile s-ar fi consumat în perioada 2018-2023.

Informații grave din „azilul groazei”, localizat în centrul Bucureștiului

Surse din dosar au transmis mai multe informații din dosar, pe marginea acestui subiect, în exclusivitate pentru Ziare.com:

„O vecină este cea care a făcut denunțul. Totul s-a petrecut într-un apartament. Inculpații luau pensiile bătrânilor. Unii dintre acești bătrâni aveau afecțiuni psihice. Erau închiși în apartament, în condiții mizere și improprii, erau loviți și maltratați. Unele victime au fost păcălite pentru a-și vinde bunurile imobile, prin diverse minciuni și omisiuni. Fetele tinere convingeau bătrânii să se căsătorească cu ei și ulterior, la câteva zile, îi determinau să-și vândă imobilele sau să le facă testament doar lor. Păcăleau bătrânii să le dea procuri prin care inculpații vindeau imobilele.

S-a început judecata, cu faza camerei preliminare. Inculpații C. aveau buletin, deci domiciliul la această adresă. Una dintre inculpate, B. N. C., făcea avocatură clandestină, chiar actele ei din dosar se referă la acte ce țin de exercitarea profesiei de avocat. O altă persoană, la fel, se dădea drept avocat pe lângă inculpații C. M., pentru a le rezolva și intermedia probleme juridice și vânzările caselor bătrânilor.

Soții C. se foloseau de copilul lor, care bătea persoanele vătămate. Acum e inculpat în dosar, are doar 16 ani. Este acuzat de lipsire de libertate. C.S.D.V. avea doar 15 ani la data faptelor”, a transmis sursa Ziare.com.

Informații despre cum erau racolați bătrânii încă nu sunt cunoscute. Însă, persoanele vulnerabile ajungeau în imobilul respectiv după ce se căsătoreau cu inculpații, mai precizează sursele din dosar.