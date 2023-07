Marcel Ciolacu vorbește despre corupţie instituţională, în scandalul azilelor groazei. „Anchetele vor demonstra că s-au pierdut vieți omeneşti”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în debutul întâlnirii consultative de luni la Palatul Victoria, cu organizaţii nonguvernamentale, pentru reforma sistemului de asistenţă socială din România, că Guvernul va veni cu o ordonanţă de urgenţă până pe 31 august care să schimbe sistemul de control şi autorizare privind centrele de îngrijire şi asistenţă socială.

Liderul PSD a adăugat că insistă în legătură cu desfiinţarea a cel puţin a unei instituţii din interiorul Ministerului Muncii care „nu a ştiut să acopere ca şi control, fiind o verigă în plus folosită de cineva pentru a scoate nişte profituri, nu de a proteja persoanele”. Şeful Executivului a mai precizat că, în opinia sa, anchetele demarate de către DIICOT şi DNA privind ororile din azilele pentru bătrâni vor dezvălui nu doar abuzuri şi torturi, cât şi morţi cauzate de rele tratamente.

„Vom vedea şi cu cazul Mureş câte vor ieşi la vedere. Este clar că vorbim de corupţie instituţională. Vorbim de încrengături locale astfel încât bussiness-ul să fie cât mai profitabil. Trebuie să venim cu o ordonanţă de urgenţă până în 31 august, să schimbăm sistemul de control şi autorizare. Eu insist prin desfiinţarea cel puţin a unei instituţii din interiorul Ministerului Muncii care nu a ştiut să acopere ca şi control, fiind o verigă în plus folosită de cineva pentru a scoate nişte profituri, nu de a proteja persoanele. În zona de persoane cu dizabilităţi sunt cele mai mari probleme. Mai mult, nu există un sistem informatic şi suntem în 2023 şi sunt ferm convins cu ajutorul Curţii de Conturi că vom descoperi că acele persoane sunt plătite de două-trei ori, neavând un sistem informatic. Vorbim de aparţinători care îşi permit să plătească sume importante şi aparţinători care nu îşi permit să plătească sume importante”, a afirmat Marcel Ciolacu, la începutul întrevederii de luni cu organizaţii nonguvernamentale, pentru reforma sistemului de asistenţă socială, la care participă şi ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu.

Premierul a mai spus că „trebuie să gândim o asistenţă medicală şi un tratament medical mai mare la o categorie de persoane şi mai mică la o altă categorie de persoane”.

„Abordarea la pauşal cum era pe timpul comunismului nu era una corectă. Trebuie să venim cu o ordonanţă să schimbăm sistemul de control. Dar legea propriu-zisă să o modificăm în Parlament, cu transparenţă. O să punem, împreună cu doamna ministru, colegilor parlamentari ce a reieşit din toate controalele efectuate. Nu vor fi de mâine, dar să închidem în primul rând capitolul de abuz şi de pierderi de vieţi omeneşti. Vom vedea după anchetele DIICOT, DNA şi va exista acest efect în care se va demonstra că s-au pierdut vieţi omeneşti şi ştiţi şi dumneavoatră acest lucru. E evident că statul e în alertă şi se uită toată lumea. Vor fi mai puţine cazuri, Au început să fie responsabili şi la nivel central şi la nivel local. În cazul Mureş s-au salvat vieţi omeneşti. Cunoaştem instituţiile statului că dacă se relaxează încet-încet se revine la situaţia iniţială”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD a mai precizat că trebuie găsită cea mai bună persoană să conducă instituţia privind persoanele cu dizabilităţi, pentru că această insitituţie are şi Corp de control, comparativ cu alte structuri ale statului care nu au.

„Nu mă simt confortabil în faţa dvs fiindcă rerepzint statul român după ce am văzut ce s-a întâmplat. Decizia trebuie să vină de la centru. Dacă s-a putut întâmnpla aşa ceva ştiind că se vor face controale este şi mai grav. Nu am nicio problemă pentru persoanele cu dizabilităţi să găsim cea mai bună persoană să conducă acea instituţie, pentru că ea are şi Corp de control, de aceea e diferită de restul instituţiilor”, a concluzionat şeful Executivului.