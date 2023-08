Prefectul care își depune mandatul în urma scandalului azilelor groazei. ”Am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a gestiona uman și legal situația”

Prefectul de Mureș, Mara Togănel, a anunțat miercuri și-a depus mandatul, în contextul scandalului generat de situația de la azilul din Bărdești.

Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, aceasta ține să sublinieze că situația de la azilul din Bărdești este una inumană, tragică, pe care o condamnă cu toată fermitatea și susține că cei vinovați trebuie să plătească.

”Este indiscutabil că situația de la azilul din Bărdești este una inumană, tragică, pe care o condamn cu toată fermitatea, drept pentru care susțin că cei vinovați trebuie să plătească.

Având în vedere contextul generat de aceste întâmplări cumplite, am luat decizia de a-mi depune mandatul de prefect al județului Mureș”, a anunțat Mara Togănel pe Facebook.

Aceasta a precizat că consideră că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a gestiona uman și legal această situație.

„Având în vedere contextul generat de aceste întâmplări cumplite, am luat decizia de a-mi depune mandatul de prefect al județului Mureș. Deși, consider că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a gestiona uman și legal această situație, îi rog pe mureșeni să vadă în gestul meu același comportament pe care l-am arătat în ultimii 3 ani și jumătate, bazat pe încredere, corectitudine și demnitate. Nu sunt greșeli care să-mi fi fost imputate, din punct de vedere profesional sau procedural. Dimpotrivă, am luat măsuri rapide și am dispus o serie de acțiuni încă de când a apărut cazul azilului din Voluntari”, afirmă în mesaj Mara Togănel.

„Din păcate, nu a putut nimeni anticipa acțiunile acestor grupări infracționale care operează atât la nivel local, cât și național, renunțând la orice urmă de umanitate și empatie. Sunt încălcări flagrante ale drepturilor omului pentru care am certitudinea, în egală măsură cu toți cei care cunosc cazul, că cei vinovați vor răspunde penal și astfel de tragedii să nu se mai repete”, a mai subliniat fostul prefect.

Deși a depus mandatul, Mara Togănel va rămâne în funcție până se va lua o decizie în acest sens în Guvern.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, în 28 iulie, că a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, după descoperirea azilului groazei din Bărnești, care în ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli.