Televiziunea B1 TV, sfâșiată de un conflict intern: "Infiltrarea statului paralel trebuie curăţată!"

B1 TV e sub presiunea acționarilor FOTO facebook

Televiziunea B1 TV, cu o istorie îndelungată în peisajul mass-media din România, se află într-un moment de răscruce.

Cei doi co-acționari, Sorin Oancea și Bobby Păunescu sunt în conflict deschis și vor tranșa disputa în instanță.

Conform paginademedia.ro, Păunescu vrea să preia poziţia lui Oancea la administrarea televiziunii și a depus o cerere la Tribunal de intrare în insolvenţă, cerere în care el este trecut ca administrator.

"Acţionarii, adică noi ne-am sesizat, am convocat Adunarea Generală a a Acţionarilor care a avut loc pe data de 19 (n.r. decembrie), domnul Sorin Oancea este clar cu nişte probleme acolo şi semnate de către dânsul, acceptate, a încercat să i-o pună, să ducă în continuare o campanie urâtă, încerca să susţină statul paralel. Urmează să redăm televiziunea cetăţenilor, pentru că lupta de-abia acum începe în interior. Vrem să fie televiziunea din nou acolo unde a fost când am predat-o. Ideea este că televiziunea asta a fost la un moment dat lider al televiziunilor de ştiri, acum nu mai este. Infiltrarea de către statul paralel în B1 trebuie curăţată, trebuie verificat despre ce este vorba şi, aşa cum am promis, se va schimba administratorul şi m-am ţinut de cuvânt", a declarat Bobby Păunescu la Realitatea TV.

De partea celaltă, Sorin Oancea susține că televiziunea este "solidă financiar, fără risc de insolvenţă" şi că solicitarea depusă de Bobby Păunescu la Tribunal a fost făcută fraudulos, într-o acţiune "cu iz penal", deoarece el nu putea face o astfel de cerere, întrucât nu este administrator.