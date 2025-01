Celebrul moderator a fost "izgonit" din televiziune: "Se cere o abordare diferită"

Tudor Mușat a plecat de la B1 TV, după ce patronii i-au cerut să fie mai virulent în abordarea subiectelor.

Tudor Mușat nu mai realizează emisiunea de seară de la B1 și a anunțat că iese din televiziune. El a invocat faptul că patronii postului i-au solicitat să urmeze linia abordată la posturi TV precum Realitatea sau România TV.

Mușat a fost deja înlocuit cu Laura Chiriac.

"Începând de azi, nu mai fac emisiunea de la B1 TV.

Abordarea, diferită de cea jurnalistică de până acum, direcţia pe care şi-o propune postul pentru această emisiune de prime time, discursul și tonul pe care și le doreste, diferite şi ele de valorile promovate până acum, nu sunt elemente cu care să rezonez profesional și personal.

Invocarea nevoii de audienţă mai mare nu ar trebui să justifice, în opinia mea, recurgerea la modelul celor două televiziuni de pe piaţă vestite pentru un anume tip de discurs.

Noi continuăm să ne vedem/auzim la Piața Victoriei de la Europa FM, la podcasturile THIS IS THE STORY și THIS IS THE POLITICAL STORY și în curând cu noi proiecte", a scris Tudor Mușat pe facebook.

Tudor Mușat era la B1 TV din aprilie 2019. Acționarul majoritar al postului este Sorin Oancea, care a declarat pentru Pagina de Media că este o „schimbare a obiceiurilor de consum TV, la care trebuie să ne adaptăm”.

Ads