Babasha, cântărețul de manele care a cântat în deschiderea concertului Coldplay, dezvăluie onorariul primit pentru prestația sa de la Arena Națională.

După huiduielile primite la primul concert, manelistul nu s-a descurajat și a cântat și în a doua zi de concert.

De asemenea, Babasha mai povestește că l-a avertizat pe Chris Martin despre o posibilă reacție negativă a publicului dacă își va face apariția pe scenă, potrivit protv.ro.

„Eu am încercat să-l previn pe el, adică la primul sound check i-am spus că nu știu cât de bine o să primească toată lumea treaba asta și el a zis că nu contează și el a zis că nu contează că mesajul lor este altul și chiar dacă am auzit diverse chestii că „Bă frate, lumea a reacționat așa din cauză că s-a schimbat vibe-ul”, nici măcar ăsta nu e adevărul, dar am să vă spun eu cum cred că a stat situația, pentru că toată lumea și-a dat cu părerea și mi-aș dori și eu tare mult să-mi dau și foarte curând o să auziți și versiunea mea”, a spus Babasha.

Ads

Cât despre onorariul său, manelistul a afirmat că nu a primit niciun ban de la Coldplay și că de asemenea, prestația sa nu a fost strategie de marketing așa cum s-a tot presupus.

„Nu s-a luat niciun ban, fraților, la concert! Nu știu dacă știți, dar mi să pare că Coldplay, nu știu dacă integral sau o parte a fost ONG. Nu a luat fratele vostru niciun ban.

Nici noi nu am plătit pe nimeni să cânt. Nu a fost niciun marketing. Vă jur cu mâna pe inimă! Mi se pare o mare prostie cine crede așa și, pentru conspirațiile astea. Era imposibil să ia un puști ca Babasha, sau de calibrul meu, bani de la cine… Acestea sunt niște idioțenii foarte mari! ”, a povestit cântărețul pe rețelele sociale.

Ads