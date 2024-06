De ce nu a mai fost huiduit manelistul Babasha în a doua seară la Coldplay. Psiholog: „Rasismul nu atât faţă de manele, cât faţă de cei care cântă”

Manelistul Babasha a cântat din nou alături de Coldplay joi seara, 13 iunie, la concertul din București.

Înaintea acestui moment, Chris Martin a cerut publicului să repete huiduielile de miercuri seară, dar mai tare, afirmând că iubeşte fanii, chiar dacă huiduie.

"Nu e uşor, pentru că ai 50.000 de oameni şi nu ştii cum reacţionează, şi dacă reacţionează urât şi împotriva ta s-ar putea să ratezi cu totul concertul, au fost mulţi care au spus că nu s-au mai putut concentra. Are toată aprecierea mea Chris pentru că a educat România. A dat o lecţie frumoasă, a arătat că putem să iubim şi tot mesajul lui de ieri şi de azi a fost despre iubire. A pregătit momentul, nu a mai fost atât de brusc, a informat, dar a controlat masele şi oamenii pe parcursul speech-ului său şi la final, după ce a cântat acelaşi manelist au apreciat. Au dat dovadă că totuşi că există diversitate şi poţi să iubeşti diversitatea. Cred că a fost un act cultural artistic şi muzical", spune Mihai Copăceanu, potrivit observatornews.ro.

În prima seară, mii se spectatori au huiduit.

În esenţă, ura ştim foarte bine şi rasismul nu atât faţă de manele, cât faţă de cei care cântă manele, care aparţin unei etnii a început cu câteva valuri de huiduieli şi de strigăte. Cei care au fost lângă scena au auzit inclusiv înjurături, sintagme realmente rasiste. Ieri seară au crescut şi au crescut, este efectul maselor. Este suficient să ai o simplă explozie care influnţează. A fost spontan, oamenii de acolo nu au gândit, nu şi-au dat seama că de fapt în timp ce ei strigau şi urlau de faţă era Chris care cânta la pian şi el îşi primea aceste huiduieli. A fost clar un efect al maselor. Adica ai nevoie doar de un pretext, un protestatar. A fost o scânteie, care bine organizată, bine gândită şi acolo au fost anumite persoane care sunt anti manele destul de dur, deşi sperăm la un public educat, tolerant, cu altă înţelegere. Seara trecută au fost unii care au stârnit cumva, influenţat şi au ajuns să convingă atât de mulţi încât nu se mai auzea solistul. Eu speram că el o să spună ceva după, a fost o pauză, s-a stins lumina şi Chris Martin a continuat concertul", a adăugat specialistul, scrie sursa citată.

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a trecut joi peste momentul stânjenitor de cu o seară înainte şi a oferit iubire necondiţionată publicului pe care l-a descris ca find: "Cel mai grozav pe care l-am avut". Manelistul Babasha a cântat din nou alături de Coldplay.

În a doua seară a concertului de pe Arena Naţională, Martin a invitat trei tineri să cânte alături de el, după ce în prima seară l-a avut invitat pe cântăreţul de manele Babasha. Între cei trei tineri s-a aflat şi un supravieţuitor al tragediei de la Colectiv, din 2016.

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. M-am simţit şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Martin.

El a dedicat apoi piesa pe care urma să o cânte victimelor incendiului de la Colectiv.

Şi joi seară a cântat Babasha, alături de toată trupa, iar lumea a aplaudat. Melodia Păi Naa a fost cântată mai ritmat.

Aproximativ 50.000 de fani au fost la concertul de miercuri, la concertul din cadrul Music Of The Spheres World Tour al trupei Coldplay şi alţi 50.000 erau aşteptaţi joi seară.

Controversatul cântăreţ de manele Babasha a declarat, într-un videoclip pe Instagram, că urmează să cânte şi în această seară alături de Chris Martin.

Coldplay, înfiinţată în 1996, este una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu şi este alcătuită din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman şi Will Champion. Grupul britanic a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial. Formaţia a câştigat numeroase premii, între care şapte trofee Grammy.

Viitorul album al trupei, „Moon Music”, va fi lansat anul acesta.

