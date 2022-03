Volodimir Zelenski a aflat cu surprindere, în timp ce vorbea despre familia sa, că Memorialul Holocaustului era bombardat chiar în acele momente.

Imaginile surprinse de camerele de filmat sunt memorabile. Președintele Ucrainei a rămas fără cuvinte preț de câteva clipe.

Remarkable moment caught on camera as Zelensky hears about the bombing of the Babyn Yar Holocaust memorial for the first time. pic.twitter.com/3HnJQqVe8R