Bacalaureat 2022. Sorin Cîmpeanu, despre numărul celor înscriși la examen: "Este cel mai mic din istoria postdecembristă. Scăderea este de-a dreptul dramatică"

Ministerul Educaţiei a anunţat că peste 126.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022, 111.329 fiind din promoţia curentă, iar ceilalţi din seriile trecute.

Scăderea numărului elevilor înscriși este dramatică, a constatat ministrul Educației.

„Numărul celor înscriși la Bacalaureat este cel mai mic din istoria postdecembristă a României. Și înainte de 1989 aveam, de asemenea, un număr mult mai mare”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o intervenție telefonică la B1TV.

Peste 40 de mii de elevi de clasa a XII-a din generația curentă nu s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și consultate de Edupedu.ro.

„Spre exemplu, în anul 2008 aveam 225.000 de elevi înscriși la bacalaureat. Anul acesta, avem doar 126.000. Și vorbesc și de promoția curentă, și de promoțiile anterioare. Până în anul 2012, am avut constant peste 200.000 înscriși la bacalaureat. Anul acesta, doar 126.000. Anul trecut am avut 133.000, iar acum doi ani, am avut 155.000. Scăderea este de-a dreptul dramatică.”, a spus ministrul Cîmpeanu.

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a susțin evaluarea competențelor de comunicare lingvistice în perioada 6-8 iunie 2022.

Când se vor susține probele de evaluare a competențelor

6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;

8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;

14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

