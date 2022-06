Carmen Iohannis a fost diriginta unuia dintre cei doi elevi din Sibiu cu media 10 la BAC: ”Ne-a învățat să fim, în primul rând, oameni”

În județul Sibiu, doi elevi au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat. Unul dintre ei este Pavel Mihăilescu, care a studiat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, profilul Științe ale Naturii Bilingv, engleză.

Pavel a avut-o ca dirigintă pe Carmen Iohannis, prima doamnă a României, despre care are numai cuvinte de laudă.

„Doamna dirigintă ne-a învățat să fim, în primul rând, oameni. Ea ne spunea mereu: faceți ceva ce vă place și ce iubiți, că banii vor veni”, a declarat Pavel, potrivit turnulsfatului.ro

El a mai spus că nu se aștepta să aibă un rezultat atât de bun pentru că a avut emoții la anatomie.

„Vă spun sincer că nu mă așteptam. Am învățat mult, dar nu mă așteptam la note perfecte. La matematică nu am avut niciun fel de emoții. Chiar dacă subiectele au fost ușoare, pot spune, mândru de mine, că oricât de grele ar fi fost tot aș fi luat această notă. La română nu am fost foarte sigur, deși am respectat baremul și am scris cât de bine și cât de frumos am putut și, sincer să fiu, cele mai mari emoții le-am avut la anatomie. Acolo, la subpunctul C, de la ultimul exercițiu a picat fiziologia analizatorului cutanat și în dimineața cu examenul am spus să învăț asta, dar n-am făcut-o și exact asta mi-a picat. Recunosc că m-am blocat puțin când am văzut, dar se pare că m-am descurcat”, a povestit Pavel.

Tânărul a precizat că îi place să învețe și de aceea nici perioada pregătirii pentru examen nu a fost stresantă.

A terminat clasa a XI-a cu media 9,93 și clasa a XII -a cu media 9,90.

„Să știți că nu am fost un vânător de note, dar mi-a plăcut să învăț”.

Pasiunile și planurile de viitor ale lui Pavel

Pavel Mihăilescu le va face o vizită bunicilor săi în această vară și va merge împreună cu prietenii la mare și la munte.

În privința facultății, el spune că are mai multe opțiuni. Și-ar dori să ajungă student la Cluj, la Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică sau la cea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Dacă nu va avea posibilitatea să ajungă acolo, va rămâne la Sibiu pentru Facultatea de Inginerie.

În timpul liber, Pavel joacă tenis, se uită la seriale sau se plimbă cu mașina.

Ce sfaturi le dă Pavel tinerilor din generația lui

Tânărul le recomandă celor din generația lui să găsească un echilibru între școală și a-și trăi viața. El crede că în toți oamenii este ceva bun și frumos, iar asta trebuie valorificat.

„Dacă muncești, înveți și ești serios, toată strădania îți va fi răsplătită. Le spun însă să nu o facă pentru note, ci să-și facă o pasiune din a învăța. Nu trebuie să învețe non-stop. Cunosc două categorii de tineri: cei care învață foarte mult și cei care învață destul de puțin. Eu spun că trebuie să-ți găsești un echilibru. Nu spune nimeni să stai toată ziua și să înveți, dar nici să stai până cu două luni înainte de examen. Dacă învață din timp sunt foarte câștigați. În rest, să se bucure de viață și să nu fie stresați cu școala, pentru că viața este frumoasă. Eu chiar cred că suntem niște copii inteligenți și valoroși cu toții. Și cei care învață și cei care nu învață. În fiecare om există ceva bun și frumos. Asta trebuie găsit și valorificat”, a spus Pavel.

El a ținut să le mulțumească părinților care i-au fost mereu alături, prietenei sale care i-a fost colegă de clasă și s-au susținut reciproc și dirigintei care i-a îndrumat pașii în anii de liceu.

Al doilea elev din Sibiu care a obținut media 10 la BAC este Vlad Mihălțan, elev tot la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” - Științele Naturii, intensiv germană.

