Psihologul Mihai Copăceanu subliniază, pe rețelele sociale, că examenul de Bacalaureat înseamnă pentru absolvenții români enorm de mult stres, frică de eșec și o agitație sufletească teribilă.

”Mâine începe BAC-ul!

M'a impresionat domnișoara de lângă mine care înainte de a primi mâncarea pe terasă am auzit-o cum a repetat "Rolul notațiilor autorului", genul dramatic (sincer nici pe mine nu mă intereseză)!

Dacă ar cuantifica Ministerul Educației tot stresul elevilor de clasa a 12-a, al părinților, profesorilor, etc al bunicilor, nu din aceste zile, ci din întregul an, dacă ar simți realmente presiunea din aceste suflete, frica de esec, nesiguranta, agitatia lor si a adultilor (uneori ai impresia ca se inroleaza in armata pentru razboi) pur si simplu ar desființa Examenul de BAC sau cel putin l-ar face mult mai lejer. La ce folos?

Domnișoara mi-a explicat că se teme de română, ea având alte interese profesionale, de exemplu Facultatea de Inginerie”, notează psihologul Mihai Copăceanu pe Facebook.

Postarea, amintește el, este mai veche, dar actuală.

”Sincer vă spun în ultimii ani, niciunul din tinerii pe care i-am întâlnit nu mi-a descris cu relaxare și fascinație despre autorii de la BAC "stați să vă spun, Sadoveanu e genial, Rebreanu e mai mare decat Shakespeare pentru ca.... și Camil Petrescu este autorul meu preferat!"...

Nici gând. Aproape toti elevii pe care i-am întâlnit au tratat cu respingere programa de la BAC, au învățat fortat, au apelat la meditații peste meditații, au memorat zi și noapte.

Dragă, dacă nu studiezi cu entuziasm și bucurie (cu plăcere, cum ne preferam să declarăm) în mod clar vei memora cu multă frustrare, nu va avea nicio eficiență ceea ce înveți și vei uita a 2-a zi tot.

Practic vorbind nu știu dacă pe dvs, pe mine chiar nu m-a ajutat cu nimic notațiile autorului sau altceva de la Bac în viața reală.

Evident că e nevoie să ne cunoaștem literatura, literatura națiunii noastre dar avem nevoie și de progres, nu? Avem nevoie de opere moderne care să răspundă gândirii tânărului de 18 ani!

Am citit programele pentru examenele din alte țări, evident ca cel puțin la 5 ani sau și mai des, continutul era adaptat și îmbunătățit. La cei mici includea teme de actualitate de la migrație, încălzirea globală, la rasism, toleranță, egalitate de gen. Păi, nu cu astea se confrunta tinerii?

Se mai confrunta oare în viața reală, se vor mai confrunta cu caprele Irinucăi?”.

