Bacalaureat 2024. „Merge și dacă vorbești pe lângă subiect”. Ce spun absolvenții de liceu despre prima probă la Limba Română 

Absolvenții de liceu au experimentat primele emoții la „examenul maturității”, Bacalaureatul. Luni, 17 iunie, s-a desfășurat proba orală la Limba Română, iar unii dintre candidați spun că subiectele extrase nu au fost complicate, ci evaluarea competențelor lingvistice se bazează, în principal, pe înțelegerea unui text.

Proba orală la Limba Română nu se notează, ci se evaluează: utilizator mediu, avansat sau experimentat. Testarea absolvenților de liceu este monitorizată video.

„Nu prea citesc cu voce tare și în fața comisiei ai emoții(...) În cazul meu, subiectele nu au fost grele. Am avut un fragment din Mihail Sebastian (n. r. „Jurnalul”). A trebuit să spun unde încadrez acest text, despre ce este vorba, care este emițătorul, receptorul mesajului. Ultimul subiect ne poate ridica, pentru că ne lasă să vorbim liber. Mi-a picat să spun opinia despre cum ar trebui să arate locul ideal pentru desfășurarea activității. La această probă, chiar am dialogat cu doamnele din comisie. Eu am 9 și 10 la Limba Română și sunt utilizator experimentat ”, spune Alina Cărăbaș, absolventă a Colegiului „Economic ” Călărași, pentru Ziare.Com.

Bacalaureat 2024. „Merge și dacă vorbești pe lângă subiect”. Absolvenții trebuie să-și argumenteze opiniile

Dacă pentru unii absolvenți, ultimul subiect reprezintă punctul forte, pentru alții este punctul de „cotitură”.

„Mie mi-a căzut să vorbesc despre importanța protejării ecosistemului. Nu prea am înțeles, exact, dar am merge și dacă vorbești pe lângă subiect. Eu am zis ceva despre natură, că ar trebui să păstrăm curățenia pe stradă, în parcuri, să avem grijă de animalele de companie. Doamnele din comisie au zâmbit și au considerat că sunt avansat (n. r. utilizator avansat), ne-a precizat Valentin Achim, absolvent al clasei a XII-a.

Potrivit profesorilor de Limba Română, proba orală are scopul de a evalua capacitatea absolvenților de a citi corect, coerent, de a înțelege un text și de a-și argumenta opiniile.

„Nu este o probă care să-i scoată din examen. Întrucât nu se mai acordă note la această probă, acele diferențe enorme nu se mai văd. Adică, în anii trecuți absolvenții obțineau nota 10 la oral și la scris picau sau erau notați cu 5-6. Un utilizator mediu ar trebui să priceapă cât de cât un text, unul avansat nu ar trebui să aibă probleme în structurarea și exprimarea ideilor, iar unul avansat este cel care citește coerent, încadrează un text corect, își exprimă logic ideile, folosește limba literară. Cât despre afirmația „merge și dacă vorbești pe lângă subiect”(...) Dacă elevul nu știe ce este un ecosistem nu înseamnă că nu poate să spună ce înțelege el despre acest lucru. Se va evalua felul în care argumentează, folosirea limbii literare, nu definiția ecosistemului, a subliniat Ana Mihai, profesor de Limba Română, supraveghetor la examenul de Bacalaureat 2024.

Statistici sumbre. Patru din zece elevi nu înțeleg ce citesc

Conform Ministerului Educației, peste 134.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, au susținut luni, 17 iunie, prima probă la Limba și literatura română - oral.

Probele de competențe la Bacalaureat 2024 se vor încheia la data de 29 iunie, iar probele scrise vor lua startul la 1 iulie ac, cu Limba și literatura română.

Rezultatele finale de la prima sesiune vor fi afișate la data de 12 iulie.

Pentru examenul de Bacalaureat 2024 absolvenții de liceu trebuie să știe opere și să studieze următorii autori, conform programei aprobate de Ministerul Educației:

Mihai Eminescu

Ion Creangă

I.L. Caragiale

Titu Maiorescu

Ioan Slavici

G. Bacovia

Lucian Blaga

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Mihail Sadoveanu

Liviu Rebreanu

Camil Petrescu

G. Călinescu

E. Lovinescu

Marin Preda

Nichita Stănescu

Marin Sorescu

Conform testelor PISA (Programme for International Student Assessment), patru din zece copii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc. Doar jumătate (51%) reușesc să apice formule matematice și jumătate (56%) pot recunoaște explicația corectă privind fenomenele științifice familiare.

