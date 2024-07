Cine este profesoara care i-a premiat din salariul său pe elevii cu note mari la Bacalaureat: ”Totul a pornit dintr-o glumă”

O profesoara de matematică din municipiul clujean Turda a decis să-și premieze elevii cu note mari la Bacalaureat din propriul salariu.

Alexandra are 28 de ani și predă matematică de 4 ani la colegiul „Emil Negruțiu” din Turda.

„Totul a pornit dintr-o glumă pe care eu, însă, am luat-o în serios”, a spus Alexandra Avasicei pentru Adevărul.

Profesoara predă matematica într-un mod interactiv prin care să-i facă pe elevi să o învețe cu plăcere și să vină la ore.

„Am avut noroc și de copii cărora le-a plăcut Matematica și care au învățat-o cu plăcere. Este adevărat, modul în care predau materia este unul cât se poate de interactiv. Încerc să-i fac să învețe cu plăcere, să vină cu drag la ore”, afirmă Alexandra.

Tânăra de 28 de ani are un mod diferit de predare. Nu este genul de profesor cu prejudecăți sau idei fixe. Ea discută liber cu elevii, fără să-i facă să le fie teamă să pună întrebări.

Fiind destul de implicată în viața elevilor, Alexandra a reușit să construiască cu elevii o comunicare sinceră și bazată pe respect reciproc.

Ea spune că ideea de a-și recompensa elevii i-a venit după Simularea de la începutul anului școlar.

„Cum nu mai există teze, trebuie să îi evaluez într-un fel. Să știu care este nivelul la început de an, dar și la începutul fiecărui modul. Iar apoi, în funcție de rezultate, vedem ce avem de făcut”, spune profesoara.

Cât despre această simulare, „este pe bune, pe foi speciale, câte unul în bancă.. la fel ca la examenul adevărat. Să învețe ce presupune această probă, cum se organizează, ce au de făcut, cum să trateze subiectele”, mai spune Alexandra.

Pentru că la una dintre Simulări au fost note mari, unul dintre elevi a întrebat-o pe profesoară de ce nu-l recompensează făcându-i un plin la mașină. „Nu mi s-a părut obraznic sau impertinent... propunerea lui chiar m-a amuzat. Și am intrat în joc. După ce m-am gândit câteva momente, le-am spus tuturor că cine ia note mari la Bacalaureat va primi un premiu în bani. Mai exact, cine ia 10 la Bac primește 500 de lei”.

După propunerea Alexandrei, elevilor nu le-a venit să creadă. „Au crezut că glumesc. Așa că am venit cu explicații. Am vrut să-i mobilizez să dea tot ce au mai bun din ei. Pentru că am văzut că mulți au potențial. Și, pentru că am în clasă copii care muncesc în vacanțe ca să câștige un ban în plus pentru familiile lor, m-am gândit că premiul i-ar ajuta mult”.

La scurt timp după prima discuție, elevii au întrebat-o din nou: „Dar dacă luăm 9,90? Mai luăm premiu?”.

„Le-am spus așa: cine ia la matematică între 9 și 9.50 primește 100 de lei. Cine ia note de la 9.50 în sus până aproape de 10 primește 250 de lei. Cine ia 10 curat câștigă și premiul cel mare”.

După ”negocieri”, elevii s-au pus imediat pe învățat. „Am observat o schimbare în comportamentul lor. Pe tot parcursul anului până în Bacalaureat au fost mai atenți, mai activi la oră, mai interesați. Cred că au învățat mai mult decât ar fi făcut-o dacă nu era în joc acest premiu”.

Profesoara a avut 5 elevi care au reușit să ia peste nota 9 la examen. „Un singur elev, Lucas, nu a vrut să primească bani pentru nota obținută. A luat nota 9.80, fără să se pregătească în plus, fără meditații, ci doar cu ce a învățat la clasă. Mi-a spus că nu poate accepta premiul de 250 de lei, căci succesul său se datorează efortului depus de mine”.

Premiul cel mare nu a fost obținut de nimeni, dar unul dintre elevi a fost foarte aproape de a-l obține. „A luat 9.95, iar nota a fost premiată cu 300 de lei. Am făcut o excepție, căci era evident că un profesor corector, din cei doi, îi dăduse zece”.

Profesoara a dat elevilor 900 de lei.

„Am avut doi copii care au primit 250 de lei, unul care a primit 300 de lei și unul care a primit 100 de lei. Am pus deoparte bănuți în fiecare lună. Într-o lună mai mult, în alta mai puțin.. orice surplus se ducea în pușculița copiilor”, a povestit Alexandra.

Ea mai spune că s-a bucurat mult să poată face copiilor o astfel de surpriză. „Sunt copii buni și muncitori, care provin din familii cu venituri medii și care lucrează în vacanțe să câștige un ban în plus. Mi-am adus aminte de mine când eram de vârsta lor. Nici eu nu am avut prea mulți bani, mai ales că pe vremea aceea nu existau burse. Și eu am terminat tot un liceu tehnologic, însă am reușit să intru la Universitate, la Babeș-Bolyai, la mate-info. Asta le-am spus și elevilor mei mereu. Nu contează ce liceu faci, contează să te ții de carte, să înveți în plus, să te intereseze, să-ți dorești să ajungi undeva în viață”.

„Le-am făcut transfer bancar, iar copiii au primit banii în conturile personale. Nu știu ce au făcut cu acele sume. Poate plinul la mașină, poate i-au folosit la înscrierea la facultate. Sunt câțiva care doresc să meargă mai departe, la Cluj cel mai probabil”, povestește Alexandra.

Gestul Alexandrei a fost apreciat chiar și de colegi. „În școală ideea a fost apreciată. Însă, pentru că povestea aceasta s-a viralizat cumva, au apărut pe internet și comentarii contra. Dar, mie mi s-a părut o idee bună și iată, am avut rezultate. Chiar mă bucur că am procedat așa”, au scris reprezentanții colegiului.

„Ideea conform căreia nu ar trebui să-i motivăm pe copii să învețe oferindu-le bani este cu dus și întors. Căci există situații și situații. Eu, una, am considerat că, dacă pot face ceva să-i impulsionez, orice în plus față de materia pe care le-o predau, o voi face. Și iată că am tras cu toții lozul câștigător. Consider că a fost un gest mic, însă cu rezultate fantastice”, a conchis profesoara.

