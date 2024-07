Bacalaureat 2024. Cum s-au descurcat elevii la proba de Limba Română. „Când am văzut textul, nu înțelegeam nimic. Noroc cu întrebările ajutătoare”

Absolvenții clasei a XII-a au susținut, luni, 1 iulie, prima probă scrisă la examenul de Bacalaureat, la Limba Română. Subiectele au apărut în mediul on-line, la scurt timp după extragerea variantei, la fel cum s-a întâmplat și la Evaluarea Națională.

Ziare.com a dorit să afle opinia elevilor și a profesorilor cu privire la gradul de dificultate a subiectelor. Astfel, după ce proba s-a încheiat (n.r. ora 12.00), unii dintre candidați ne-au mărturisit opinia lor.

„Când am văzut textul ăla, cu Tudor Arghezi, nu am înțeles nimic, pe moment. Nu pot să zic că am emoții, dar nu înțelegem fragmentul, contextul. Noroc cu întrebările ajutătoare, cerințele, ajutătoare (n.r. cerințe pentru textul suport „O vizită la Tudor Arghezi”-Gabriel Dimiseanu), așa cum ne-a învățat doamna profesoară, ca să nu pierdem timpul. La ultimul subiect, am scris care sunt caracteristicile nuvelei. Am ales „Moara cu noroc”, dar nu era greșit nici dacă scriam despre „La țigănci”, am auzit la alți prieteni care au scris asta, de la alte licee”, a explicat Oana Ispas, absolventă a Colegiului Economic „Călărași”, pentru Ziare.com.

„Nu a fost greu, la noi, de la Filologie, sunt pretenții mai mari. Moara cu noroc este o operă extrem de cunoscută”

Alexandra Chiru, absolventă a unui liceu cu profil umanist (Colegiul „Mihai Eminescu), spune că subiectele de la proba de Limba Română a examenului de Bacalaureat nu au fost dificile, mai ales că de la elevii de la filologie sunt așteptări mari.

„La noi sunt pretenții mai mari, din acest motiv ne-am ales Filologia, se presupune că ne place Limba Română.Subiectele au fost similare cu ce am lucrat. „Moara cu noroc” este o operă extrem e cunoscută, nu cred că te poți încurca aici. Textul la prima vedere nu a fost greu, chiar dacă eu nu am citit acest autor contemporan (Gabriel Dimisianu). Am urmat modul de abordare a textelor la prima vedere, așa cum ni s-a menționat la clasă. Am urmărit fiecare cerință, cu pixul pe text”, a menționat Alexandra Chivu, absolventă de liceu.

Subiecte Bacalaureat 2024. Ce a „picat” la Limba Română

La primul subiect, candidații au avut de rezolvat o serie de cerințe pe baza unui fragment din textul „O vizită la Tudor Arghezi” din volumul Amintiri și portrete de Gabriel Dimisianu.

La subiectul al II-lea, cerința s-a bazat pe un fragment din piesa de teatru „Omul cu mârțoaga” de George Ciprian.

La subiectul al III-lea, absolvenții de la profilul real au de redactat un eseu de cel puțin 400 de cuvinte în care să prezinte particularități ale unei nuvele studiate. Absolvenții de la profilul uman au avut la subiectul III de scris un eseu despre particularitățile unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

Profesor: „Subiectele s-au încadrat în graficul de dificultate pentru Bacalaureat. Par mai ușoare decât cele de anul trecut

Maria Oprea, profesor de Limba Română la un liceu cu profil pedagogic din Călărași, spune că subiectele s-au încadrat în dificultatea pe care trebuie s-o ridice acest examen.

„Operele au fost studiate la clasă. Cerințele pentru textul la prima vedere nu au fost dificile, au verificat capacitatea elevilor de a înțelege rapid un mesaj, inclusiv prin a oferi sinonime unor cuvinte de bază”, a subliniat sursa citată, pentru Ziare.com. Aș putea spune că par mai ușoare decât cele de anul trecut”, a subliniat profesoara Maria Oprea.

Ce subiecte au fost la Limba Română în 2023

Anul trecut, elevii de la profilul real au avut de rezolvat câteva cerințe pornind de la textul Viața și Opera, G. Călinescu și Ion Creangă.

Subiectul al II-lea s-a bazat pe poezia lui Al. Vlahuță „A mele visuri”, cu cerința evidențiază relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

Subiectul al III-lea a fost un eseu privind particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu (Ion sau Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război).

La profilul uman, primele două subiecte au fost identice. La subiectul III, elevii au avut cerința: „Redactează un eseu în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu). Ion sau Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război).

Marți, 2 iulie, continuă examenul de Bacalaureat cu proba obligatorie, iar rezultatele se vor afișa pe 8 iulie.

