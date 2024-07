Subiecte Bacalaureat 2024. Exercițiul „capcană” de la Matematică: „Nu mi-am bătut capul”

Absolvenții clasei a XII-a au continuat marți, 2 iulie, examenul de Bacalaureat cu proba la Matematică, testare obligatorie pentru profilul real, tehnologic.

Subiectele la Matematică sunt diferite, în funcție de profilul liceului absolvit, conform metodologiei de examinare.

Câteva dintre exercițiile pe care le-au avut de rezolvat candidații au apărut în spațiul public, la scurt timp după ce foile cu cerințe au fost transmise în centrele de examinare, așa cum s-a întâmplat și la proba de Limba Română.

Ziare.com a solicitat opinia unor absolvenți de liceu cu privire la una dintre probele de „foc” de la Matematică, imediat cum au ieșit din sala de examen.

Marian Ene, absolvent al Colegiului Economic Călărași, a avut de rezolvat subiecte aferente profilului tehnologic. A ieșit mai devreme din sală nu pentru că ar fi rezolvat toate cerințele în timp record, ci pentru că a încercat să facă „un pic” din fiecare, pentru a lua măcar un șapte.

„Nu mi-am bătut capul, nu îmi place Matematica, dar nici nu pot să spun că am vreo emoție că nu iau. Sper să iau măcar 7. Nu am făcut meditații, am mers la pregătirea suplimentară, am încercat să prind din clasă. Eu voi la da Marketing (n.r. la Facultate) și nu mă lovesc de Matematică, în afară de noțiuni-basic (n.r. de bază). Sincer, nu am rezolvat punctul 4 de la subiectul I (n.r se referă la probabilități), dar la celelalte am făcut. Nu mi-am bătut capul, am mers unde am știut, a subliniat Marian Ene, absolvent de liceu, pentru Ziare.com.

Ce înseamnă „aproape tot” la Matematică, în opinia unui candidat la Bacalaureat. „Cred că bag un opt ”

Colegul său, Ionuț Baraitaru, este mai optimist și spune că a făcut aproape tot, dar nu va sta să se „streseze” cu baremul. Pentru el, „tot” înseamnă o notă de 8 și spune că nu a întâmpinat dificultăți majore. A făcut meditații în ultimele trei luni din clasa a XII-a, pentru fixarea unor noțiuni și subiectele nu l-au luat prin surprindere.

„Cred că bag un 8. Am făcut cam tot. Eu la subiectul I am scris integral, la probabilitate am scris că 1/2, jumătate din numerele din mulțime sunt divizibile cu 20, dar colegii spun că nu e bine, la ultimul subiect am făcut, poate la matricii să nu fi fost ok”, ne-a mărturisit absolventul Ionuț Baraitaru”. Din păcate, el s-a încurcat la acest subiect, așa cum au făcut mulți alți absolvenți.

În realitate, la cerința aparent simplă de la filiera tehnologică, absolvenții au avut de identificat probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A= (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90), acesta să fie divizibil cu 20”. Răspunsul corect, în acest caz, conform profesorilor consultați de Ziare.com, este 4/9, deoarece în mulțimea specificată sunt 9 numere, iar cele multiple de 20 sunt 4.

Profesor: „S-a păstrat gradul de dificultate din anii trecuți. Subiecte accesibile”

Ioana Panait, profesor de Matematică la clasele cu profil real (Matematică-Informatică), spune că, la prima vedere, subiectele au fost accesibile și nu a remarcat vreo cerință în afara programei.

„Subiectele au fost accesibile, s-a păstrat gradul de dificultate din anii trecuți, cel puțin pentru profilul real. Se dorește testarea elevilor de a aplica concepte simple matematice, acesta este rostul acestui examen”, a menționat sursa citată pentru Ziare.com.

Joi, 4 iulie, va avea loc proba la alegere a profilului și specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil şi specializare pentru una din cele 10 discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică, argumentare și comunicare, sociologie și psihologie). Pe 5 iulie este programată proba de limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).

Primele rezultate se vor afișa pe 8 iulie.

