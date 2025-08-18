Bacalaureat de toamnă 2025: Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul. Până când se pot depune contestații

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 13:42
377 citiri
Bacalaureat de toamnă 2025: Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul. Până când se pot depune contestații
Note examen de Bacalaureat/ FOTO: Hepta

Ministerul Educației și Cercetării a publicat luni, 18 august, la ora 12:00, rezultatele inițiale ale celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2025. Din sinteza oficială reiese că rata cumulată de promovare a celor două sesiuni este 28,4%, iar numărul total al candidaților declarați promovați în această sesiune este 7.306.

La această a doua sesiune s-au prezentat 25.710 candidați din totalul celor 30.279 înscriși, ceea ce corespunde unei rate de participare de 84,9%. În urma probelor, 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă; aceștia nu vor putea participa la cele două sesiuni următoare ale examenului. Ministerul precizează că rata de promovare este calculată raportat la totalul candidaților prezenți, incluzând și persoanele eliminate.

Din totalul celor declarați promovați, 4.508 sunt candidați din promoția 2025, iar 2.798 provin din promoțiile anterioare; pentru ambele categorii, rata de reușită raportată este de 28,4%. Regulamentul amintește că nota minimă de promovare pentru fiecare probă scrisă este 5, iar media necesară pentru promovarea examenului este cel puțin 6.

Candidații pot vizualiza lucrările scrise și pot depune contestații luni, în intervalul orar 14:00–18:00; depunerea sau transmiterea contestațiilor este posibilă și prin mijloace electronice, termenul limită fiind luni, până la ora 18:00. Cei care formulează contestație trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că sunt conștienți că nota finală rezultată în urma soluționării contestației poate crește sau descrește față de nota inițială. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate marți, 26 august.

Bolojan crede că proiectul privind Pilonul 2 de pensii a fost neinspirat promovat. Când va fi discutat din nou în Guvern
Bolojan crede că proiectul privind Pilonul 2 de pensii a fost neinspirat promovat. Când va fi discutat din nou în Guvern
Premierul Ilie Bolojan a admis miercuri seară, 13 august, că au existat deficiențe de comunicare în ceea ce privește proiectul de act normativ care aduce modificări privind accesul la banii...
Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
Reacția lui Nicușor Dan la menținerea ratingului Fitch: ”Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare”
Preşedintele Nicuşor Dan a reacționat luni, 18 august, la decizia agenției de rating a Fitch, care a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul României ca BBB minus cu...
#bacalaureat 2025, #promovare, #note Bac , #Bacalaureat 2025
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din Romania
ObservatorNews.ro
Tragedie in drum spre Thassos. 3 morti dupa ce un TIR a intrat cu 100 km/h in 2 masini, la bariera de taxare
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost primar al Iașului, condamnare de aproape 20 de ani pentru că agresa sexual minore. Ce despăgubiri morale trebuie să plătească
  2. Tapalagă și Pantazi, „legați” de Budeanu. Câți ani ar trebui să rămână angajați la G4Media cei doi jurnaliști în urma tranzacției de milioane de euro
  3. UPDATE Modificări la pilonul II. Ce sumă va putea fi retrasă la pensionare și pe câți ani se eșalonează plățile lunare SURSE
  4. Bacalaureat de toamnă 2025: Peste 70% dintre candidați nu au promovat examenul. Până când se pot depune contestații
  5. Alerte de vreme severă imediată. Județele pentru care a fost emis Cod galben de ploi, vânt puternic și grindină UPDATE
  6. China intervine înainte de negocierile Trump-Zelenski-liderii UE: „Poziția noastră e coerentă și clară”
  7. Un șofer și-a uitat copiii la benzinărie pe drumul de întoarcere din vacanță. Și-a dat seama când era pe autostradă
  8. Români deranjați în paradisul din Grecia: ”Nu le mai ține departe nici cafeaua arsă, nimic. Erau înțepați minim 10 copii...”
  9. Actriță exorcizată pentru a „i se trata depresia”. A fost închisă într-o cameră de un șaman
  10. Avertismentul pe care ministrul Educației, Daniel David, l-ar fi ignorat: „A fost atenționat cu mult timp înainte”