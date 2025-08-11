Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat. Peste 30.000 de candidați înscriși

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 07:41
173 citiri
Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat. Peste 30.000 de candidați înscriși
Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat FOTO /Pixabay

Prima probă scrisă din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat are loc luni, 11 august, cu peste 30.000 de candidați înscriși. Seria de examene se încheie chiar înainte de ziua liberă de Sfânta Maria Mare. Rezultatele finale ale Bac-ului vor fi publicate pe 26 august, după rezolvarea contestațiilor.

Luni este programată proba scrisă la Limba și literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua. Marți va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri proba scrisă la alegere a profilului și specializării.

Joi, 14 august, este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele se vor afișa luni, 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14.00 și 18.00 pot fi vizualizate lucrările scrise și pot fi depuse contestații.

Rezultatele finale se vor afișa în 26 august.

La aceste probe sunt înscriși peste 30.200 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar circa 12.000 de candidați din promoțiile anterioare, care vor susține examenul integral sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de probă scrisă la ora 15.00, pe subiecte.edu.ro.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susținut toate probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continuă cu probele scrise. Peste 30.200 de candidați se vor prezenta la examen
Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului continuă cu probele scrise. Peste 30.200 de candidați se vor prezenta la examen
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând de luni, 11 august, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă...
Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului
Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), una dintre vocile critice din PSD la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, a anunțat luni, 11 august, că se alătură aripii din partid condusă de...
#bacalaureat sesiune toamna, #bacalaureat 2025, #probe scrise bacalaureat, #calendar bacalaureat , #Bacalaureat 2025
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a intrat in direct si a inceput "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, dupa 0-1 cu Unirea Slobozia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
OUT! Antrenorul lui AC Milan a facut anuntul, dupa ce Coubis a debutat cu autogol si rosu direct

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atacurile ucrainenilor fac victime în Rusia. Moscova și alte regiuni au fost ținta dronelor din Ucraina
  2. Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat. Peste 30.000 de candidați înscriși
  3. Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală.”
  4. JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"
  5. Cod roșu de caniculă în două județe, portocaliu în alte trei. În ce zone ajunge temperatura până la 41 de grade Celsius
  6. Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"
  7. „Capcana lui Tucidide”. Cum a devenit un istoric din Grecia Antică o armă în geopolitica secolului XXI
  8. După ce-l pierduse pe Trump, acum Putin îl ”ciuruiește”: Are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat”, toate câștigătoare
  9. Iranul anunță că va bloca un eventual coridor american în Caucaz, cu sau fără sprijinul Rusiei
  10. Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”