Primele probe scrise la a doua sesiune de Bacalaureat. Peste 30.000 de candidați înscriși

Prima probă scrisă din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat are loc luni, 11 august, cu peste 30.000 de candidați înscriși. Seria de examene se încheie chiar înainte de ziua liberă de Sfânta Maria Mare. Rezultatele finale ale Bac-ului vor fi publicate pe 26 august, după rezolvarea contestațiilor.

Luni este programată proba scrisă la Limba și literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua. Marți va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului, iar miercuri proba scrisă la alegere a profilului și specializării.

Joi, 14 august, este programată proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele se vor afișa luni, 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14.00 și 18.00 pot fi vizualizate lucrările scrise și pot fi depuse contestații.

Rezultatele finale se vor afișa în 26 august.

La aceste probe sunt înscriși peste 30.200 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 de candidați provin din promoția curentă, iar circa 12.000 de candidați din promoțiile anterioare, care vor susține examenul integral sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.

Probele încep la ora 9:00, accesul candidaților în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de probă scrisă la ora 15.00, pe subiecte.edu.ro.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susținut toate probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

