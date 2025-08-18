Un bărbat de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la BAC, din România: „Am învățat 8 ore pe zi”

Robert Constantin, bărbat de 40 de ani promovat la examenul de BAC

Un bărbat în vârstă de 40 de ani este elevul care a obținut cea mai mare notă din România la examenul de BAC, sesiunea de toamnă. Robert Constantin, care a urmat cursurile la Liceul Tehnologic Independența din Sibiu - frecvență redusă, a fost notat cu 9,26.

Robert, originar din Slobozia (jud. Ialomița), a plecat din România în Occident, în anul 2009. La acea vreme avea 24 de ani. A început cu agricultura, în funcții de execuție, după care a ajuns șef de echipă. După mai bine de 11 ani în pribegie, românul s-a întors acasă. Alături de soție, el s-a stabilit în Sibiu.

„Când ne-am hotărât să ne întoarcem în țară, am vrut să alegem un oraș frumos, curat, în care să ne simțim mai bine și așa am ajuns la Sibiu”, a povestit Robert Constantin, potrivit Turnul Sfatului.

Apoi, s-a apucat de cursuri la Liceul Independența, pentru a evolua în plan personal, dar și profesional.

„Mă interesa diploma pentru că nu puteam să mă angajez în România fără ea. La nivel personal, vă pot spune că a fost o ambiție pentru că am vrut să-mi demonstrez mie că pot face acest lucru”, a detaliat Robert.

Cheia succesului pentru absolventul de 40 de ani

Fostul elev la frecvență redusă a dat dovadă de multă consecvență.

„Sincer, ne-am întors pe 10 iulie din Elveția, și de atunci am învățat în fiecare zi opt ore. Știam că o să iau notă mare la istorie, dar la română și la geografie nu mă așteptam la asemenea rezultate. Pentru viitor, m-am hotărât să rămân aici, la Sibiu. Vreau să mă înscriu la o facultate, la inginerie sau limbi străine”, a mai povestit Robert Constantin.

Ministerul Educației a centralizat rezultatele din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2025, înainte de contestații. La nivel național, rata de promovare este de 28,4%. 7.375 de candidați au promovat, din 25.710 candidați prezenți.

