Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri, 15 iulie, că la proba scrisă unică de la Bacalaureat „este foarte posibil ca toate întrebările să fie grilă”.

Dacă proiectul de lege a învățământului va intra în vigoare până anul viitor, la noul Bacalaureat, pe care tinerii îl vor susține din 2027, candidații ar urma să aibă probleme și itemi din mai multe discipline din trunchiul comun.

În declarațiile făcute la Guvern, ministrul a mai explicat că elevii ar putea avea și o pauză în timpul probei.

Abia în septembrie 2023 vor fi gata planurile-cadru după care vor învăța elevii care vor da acest examen în 2027, și atunci vom cunoaște disciplinele din trunchiul comun, a mai spus Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, nu vor fi subiecte din toate materiile în proba elevilor și a menționat ”limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie și o disciplină din grupul socio-umanelor, poate economia și încă una”.

"Am inițiat deja consultări cu specialiști în Științele Educației și va fi o chestie de opțiune. Este foarte posibil ca toate întrebările să fie grilă. Este foarte posibil să organizăm acea probă scrisă, așa cum sunt organizate probele TIMSS sau probele PISA – o probă cu o pauză între primul set de întrebări și al doilea set de întrebări, există o pauză, repet, la testele TIMSS și PISA funcționează foarte bine acest mod de organizare. Este o practică internațională. (…) Iar accentul, ca să fim bine înțeleși, va fi pus – de aceea am dat exemple, am anticipat puțin, circa 40% să fie itemi, subiecte din Limba și literatura română, inclusiv gramatică, și item de matematică.

Deci experții în Științele Educației vor şti foarte bine se calibreze aceste lucruri. Şi mai este încă un aspect: acest Bacalaureat ar urma să intre din anul 2027. Ar urma să se aplice pe niște planuri cadru pe care în momentul de față nu le cunoaștem nici eu, nici dumneavoastră. Ele sunt în lucru. Vor fi validate în septembrie 2023. Atunci vom vedea care sunt disciplinele din trunchiul comun.

Şi încă o precizare: nu vor fi toate, absolut toate disciplinele din trunchiul comun. De aceea am precizat: limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie și o disciplină din grupul socio-umanelor, poate economia și încă una”.

Astfel, elevii de clasa a XII-a vor susține o singură probă ce conține verificarea competențelor pe mai multe materii, plus două probe de competențe la limbi străine, proba de competențe digitale, iar cea specifică profilului va fi facultativă, potrivit edupedu.ro.

