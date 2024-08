A început BAC-ul de toamnă. Fost ministru al Educației, mesaj-manifest pentru cei care cer eliminarea examenului: „Aceasta e menirea școlii!”

Examenul de Bacalaureat - ediția de toamnă a început. Practic, cei care au picat în vară sau nu s-au prezentat, au a doua șansă. Cea de-a doua sesiune vine după ce Ministerul Educației, condus de către fostul consilier al lui Klaus Iohannis, Ligia Deca, a fost implicat într-un mare scandal: a fost acuzat de diverse voci din politică și din societate că, în vară, a stabilit un examen mult prea facil. Astfel, aproape 80% dintre elevi au reușit să ia BAC-ul din prima. În alți ani, promovabilitatea era de aproximativ 50%. Acum, cifrele oficiale ale României „dau bine” la nivelul Uniunii Europene.

În ultimii ani, în spațiul public au fost „rostogolite” diverse mesaje și chiar inițiative potrivit cărora examenul de BAC și Evaluarea Națională trebuie să fie mai „accesibile”. Cei mai radicali au susținut chiar eliminarea lor, respectiv „relaxarea” notării în baza activității de la clasă prin acordarea de calificative. De exemplu, în primăvara acestui an, Asociația Elevilor din Constanța a solicitat Ministerului Educației desființarea examenului de Bacalaureat, cu argumentul că acesta „nu testează competențele reale ale elevilor”.

Despre această tendință de tip „laissez-faire”, respectiv reducerea dificultății examenului de BAC din 2024 și 2023 s-au pronunțat mai mulți foști miniștri ai Educației. Printre aceștia, Ecaterina Andronescu, de patru ori ministru al Educației.

Ecaterina Andronescu: „Aceasta este menirea școlii, de a pregăti elevii pentru viață”

Potrivit Ecaterinei Andronescu, chimist de profesie, fost rector la Universitatea Politehnică din București, relaxarea sau chiar eliminarea examenelor ar fi o măsură nocivă pentru tânărul elev/student, dar și toxică pentru societate, în ansamblul ei.

„Examenele, în general, te așază într-un anumit moment, pe locul în care tu, ca elev, l-ai ocupat prin strădaniile pe care le-ai depus de-a lungul anilor și pentru examen. Viața îți pune în viață o mulțime de probleme. Ea nu are numai un sens ascendent, ci are și urcușuri, și coborâșuri. Examenele au rolul de a-ți evalua pregătirea - pentru că din clasa a VIII-a poți să decizi liceul și profilul pe care vrei să-l urmezi și pe de altă parte, de a te pregăti pentru viață. Copiii aceștia care vor da examene, nu vor sta sub un clopot de sticlă. Ei se vor confrunta cu ceea ce ne-am confruntat fiecare în viața noastră, cu momente mai ușoare, dar și dificile sau foarte dificile. Acești tineri nu trebuie să iasă din școli nepregătiți. Și aceasta este menirea școlii, de a pregăti elevii pentru viață”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru Ziare.com .

BAC-ul, dar și Evaluarea Națională se numără printre primele mari provocări din viața viitorului cetățean cu capacitate deplină de exercițiu, examene absolut necesare, concluzionează fostul ministru.

„Am avut profesori foarte exigenți și sigur, exigența lor m-a ajutat ca în viață, în anumite momente, să fac față mai ușor. Deci nu aș fi de părere că ar trebui să eliminăm examenele pe care le dăm în școală. Ar fi ca și când ne-am imagina că viața noastră ar fi fără examenele pe care le dăm zi de zi sau în anumite perioade ale vieții, examene care nu trebuie să ne prindă nepregătiți.

Examenul de Bacalaureat este ‘Examenul Maturității’, care trebuie să evalueze și această capacitate a celui care a fost preadolescent și adolescent, care a devenit major și răspunde ca orice adult, în fața instituțiilor și legilor țării și pentru asta, el trebuie format corespunzător. Deci, nu cred că ar trebui să nu mai dăm examene, pentru că nu facem decât să avem oameni mai puțin pregătiți pentru viață”, a completat Andronescu.

Andrei Marga: „Eu cred că nu trebuie să se preocupăm de relaxarea de examene, ci de a le face mai riguroase”

Andrei Marga, filozof, istoric, ministru al Educației la finalul anilor ‘90, ulterior și ministru de Externe, crede că examenele trebuie să fie mai riguroase.

„Și în tradiția românească, inspirată de cea franceză și germană, Bacalaureatul era 'examenul maturității'. El presupunea testarea elevului la mai multe materii, pentru ca societatea să-și dea seama dacă elevul are sau nu o pregătire matură.

La noi, Bacalaureatul a fost introdus de ministrul Angelescu, în anii '20. El era prefigurat și la Spiru Haret, și la alți miniștri. Dacă vorbim despre rolul lui, el rămâne 'cheie', în continuare. În statele menționate, el a fost gândit ca un examen de talie națională, pentru a verifica maturitatea pregătirii unui tânăr. Argumentele în favoarea Bacalaureatului rămân solide și astăzi.

În tradiția românească, de la Angelescu încoace s-a venit cu un nou avantaj: în legile din '89, '95 s-a fixat Bacalaureatul și Capacitatea. Ar fi păcat să se renunțe la Bacalaureat sau la examenele de talie națională. Nu s-ar câștiga nimic, s-ar pierde foarte mult. Eu cred că nu trebuie să se preocupăm de relaxarea de examene, ci de a le face mai riguroase, ceea ce nu înseamnă mai 'sperietori'. O examinare mai riguroasă este 'cheia' educației", a comentat Marga, într-un interviu pentru Ziare.com .

Mircea Miclea: „De la nivelul de inteligență mediu în sus, principalul factor care face diferența între performanța de vârf și performanța mai scăzută este autodisciplina”

Mircea Miclea, psiholog, profesor universitar, ministru al Educației la începutul anilor ‘2000, și-a exprimat, de asemenea, tranșant punctul de vedere. „Moda” de tip „să-i lăsăm pe copii să facă numai ce le place” este nocivă, susține Miclea.

„E o modă acum, care bântuie printre părinți și părinții spun că trebuie să-i lăsăm pe copii să facă numai ce le place lor să facă. Nu-i bine. Diferența dintre noi, ca adulți, și copii este că noi trebuie să ne gândim în primul rând la ce le folosește lor, nu la ce le place lor. Ce le place lor e un default. Ei se gândesc tot timpul la ce le place. E firesc. Au nevoie de o doză de hedonism. Toți avem nevoie de doză de hedonism, să ne gândim mereu la ce ne place. Nu ne place să învățăm? Dar ne e de folos să învățăm. Nu ne place să avem anumite reguli, dar e de folos să învățăm anumite reguli, pentru că după aceea, când ajungem la viața de adult, totul reprezintă reguli.

Dacă eu mă angajez la benzinărie, eu am reguli, trebuie să vin la o anumită oră, trebuie să mă îmbrac într-o anumită uniformă, trebuie să livrez într-un anumit fel serviciul pe care eu îl exercit și pentru care-s plătit. Deci sunt reguli, prin urmare ce trebuie să fac eu ca părinte? Să-ți presar reguli, câte un pic, câte un pic. De ce? De aia, pentru că vreau să te fac adaptat când vei fi mare. În lumea asta haină de adulți care funcționează după reguli, tu trebuie să fii adaptat la ea și atunci o să-ți dau reguli. Prima oară ce trebuie să facem noi? Să îi stimulăm pe copii să își descopere pasiunile, dar în același timp ei trebuie să dobândească niște reguli pe care noi, ca adulți responsabili, trebuie să le creăm, să le oferim, să le modelăm, adică să facem și noi ceea ce le spunem lor să facă. Și în felul acesta ei vor asimila regulile și după ce le-au asimilat o să o să ajungă să le și placă, adică să aibă sentimente plăcute. Ia uitați, îmi vin în minte o serie de cercetări: de la nivelul de inteligență mediu în sus, principalul factor care face diferența între performanța de vârf și performanța mai scăzută este self discipline, adică disciplina pe care tu ți-o dai ție însuți.

Autodisciplina, încă o dată, este extrem de importantă. Așa că vă rog nu mai prizați tot felul de ideologii de 2 bani pe net: tot timpul trebuie să-i lăsăm să facă ce vor ei, că numai așa le stimulăm creativitatea. Nu! Nu! N-are bază științifică, e ideologie, e gargară chestia asta. Nu-i așa. Trebuie să avem o dimensiune de reguli. Sigur, asta nu înseamnă să nu fie și bucurie, să nu fie și inovații ș.a.m.d. Dar avem reguli, pentru că asta e viața de adult, asta e plină de reguli”, a declarat fostul ministru al Educației, anul trecut, într-un interviu pentru EduPedu.ro.

Mircea Miclea și-a dat demisia de la Minister din cauza subfinanțării. Cei 5% din PIB promiși pentru Educație nu au fost acordați, motiv pentru care profesorul universitar a plecat din guvern.

