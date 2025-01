Încep probele Bacalaureatului. Mesaj inedit de la Ministrul Educației: „Trebuie să știți că această evaluare nu vă definește valoarea personală”

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj important pentru elevii care se pregătesc să susțină probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului național de bacalaureat 2025, care va începe în curând.

„În zilele următoare veți participa la probele de evaluare a competențelor (probele A, B, C, D) din cadrul examenului național de bacalaureat 2025, prima sesiune. Metodologia pentru acest examen a fost elaborată în anul 2024 și, din respect pentru voi și procesul început, nu am modificat-o. Totuși, am monitorizat constant implementarea acesteia și, pe baza feedback-urilor primite din școli, am luat măsuri administrative pentru a facilita procesul și a eficientiza examenele”, a scris Daniel David pe Facebook.

Ministrul a subliniat că este important ca elevii să nu fie copleșiți de stres, ci să se concentreze pe o motivație echilibrată și o stare psihologică stabilă, încurajându-i să abordeze examenul cu încredere și curaj.

„Ca psiholog, vă spun că hipermotivarea și stresul negativ nu ajută, dar o doză rezonabilă de stres, un eustres, poate fi benefică pentru a vă mobiliza în fața examenului. Nu trebuie să vă temeți de propriile emoții și nici să vă îngrijorați mai mult decât este cazul. Fiți curajoși și încrezători, și dați tot ce aveți mai bun în momentul examenului!”

Ministrul a continuat, adresându-se elevilor în mod direct, atât celor care se află în pragul performanței dorite, cât și celor care ar putea întâmpina dificultăți.

Ads

„Celor care veți obține performanța așteptată vă spun de pe acum felicitări! Pentru cei care nu veți atinge performanța dorită, trebuie să știți că această evaluare nu vă definește valoarea personală, ci doar performanța punctuală. Să învățăm din rezultate și să folosim acea învățătură pentru a crește mai departe. Cum spunea Nelson Mandela: ”Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!””

Apelul ministrului către cadrele didactice și părinți

Ministrul a mulțumit și cadrelor didactice pentru eforturile depuse în pregătirea elevilor, subliniind importanța adaptării la noile schimbări în metodologia examenului.

„Cadrelor didactice și personalului administrativ le mulțumesc pentru eforturile depuse în pregătirea în bune condiții a acestei etape a bacalaureatului. Nu este ușor să îți schimbi rutina, dar trebuie să o facem pentru binele elevilor.”, a transmis ministrul.

De asemenea, Daniel Davis s-a adresat și părinților, încurajându-i să își sprijine copiii fără a pune presiune suplimentară pe aceștia: „Părinților le spun să nu pună presiune pe elevi, ci doar să-i responsabilizeze și să-i susțină empatic înainte și după examen, indiferent de rezultat. Este important să învățăm din proces și să folosim aceste învățăminte în educația copiilor.”

Ads