Cadavrul unui nou-născut, descoperit în pungi pe un câmp din Bacău. Anchetatorii verifică dacă s-a născut viu

Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi pus în câteva pungi, iar poliţiştii au început cercetările pentru a afla dacă acesta s-a născut viu sau mort şi pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au declarat, joi, 23 octombrie, că trupul neînsufleţit a fost găsit pe un câmp cu lucernă de pe lângă Moineşti.

Proprietarul terenului a observat mai multe haine pe câmp şi a tras de ele pentru a le îndepărta, moment în care a văzut un picior de bebeluş şi a anunţat autorităţile.

Anchetatorii au descoperit că trupul copilului era învelit în haine şi pus şi în câteva pungi.

Corpul a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Procurorii urmează să stabilească dacă copilul s-a născut viu sau mort şi să identifice persoana care l-a abandonat pe câmp.

