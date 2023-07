In memoria eroilor romani, 150 de cruci de lemn au fost amplasate, sambata, in Cimitirul International al Eroilor din Valea Uzului, de catre membrii unor asociatii romanesti din intreaga tara, dupa ce parcela romaneasca, amenajata in anul 2019 de Primaria Darmanesti, a fost desfiintata printr-o decizie a instantei.La cimitirul din Valea Uzului au venit aproximativ 250 de persoane, membri sau simpatizanti ai asociatiilor Calea Neamului si Fratia Ortodoxa, carora li s-au alaturat si alte ... citeste toata stirea