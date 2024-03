37 de oameni ramasi sub cerul liber dupa incendiul devastator de la Buhusi. Ajutor de la autoritati si din donatii

37 de persoane, din care 19 sunt copii, au ramas practic sub cerul liber dupa incendiul care a mistuit la Buhusi, duminica, 3 martie, imobilul in care acestea locuiau in Colonia Bistritei.Desi au intervenit cu mai multe autospeciale si cu efective crescute, pompierii au reusit sa stinga focul abia dupa 4 ore.Focul a ars acoperisului unei case de locuit, cuprinzand o suprafata estimata la 300 de metri patrati, inclusiv acoperisul din lemn si invelis din azbociment. In urma incendiului, au ... citește toată știrea