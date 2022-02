A cincea zi fara apa in municipiul Bacau/ Primarul Stanciu Viziteu: Se impun demisii de onoare urgente

Municipiul Bacau este vineri in a cincea zi consecutiva fara apa potabila, dupa ce luni seara s-a produs o avarie la magistrala de aductiune de la Valea Uzului, transmite Agerpres.Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu s-a declarat nemultumit de modul in care conducerea Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB) gestioneaza situatia."CRAB a ratat solutia tehnica pentru remedierea avariei, a decis sa opreasca umplerea tevii si continua sa improvizeze. Am fost informat de directorul CRAB, Nina ... citeste toata stirea