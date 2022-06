Accident bizar in Bacau. Un barbat a murit strivit sub tractorul sau

Pompierii din Bacau au fost chemati sa intervina la un accident produs in localitatea Parava. Un barbat de 71 de ani a fost prins sub un tractor, iar medicii nu au mai putut face altceva decat sa constate decesul. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost chemati luni, 20 iunie, sa intervina in localitatea Parava pentru a extrage o persoana prinsa sub un tractor."Imediat, la fata locului s-a deplasat o autospeciala cu apa si spuna, descarcerarea si un ... citeste toata stirea