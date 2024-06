Accident grav in judetul Bacau. Un autocar cu 20 de pasageri s-a ciocnit cu o masina: 3 persoane inconstiente

Un accident rutier grav s-a produs in aceasta seara intre un autoturism si un autocar, in localitatea Harlesti, comuna Filipesti, judetul Bacau.In urma evenimentului rutier au rezultat 5 victime (din auto), 3 dintre acestea inconstiente. Persoanele au fost preluate de echipajele medicale si transportate la spital, a precizat ISU.In autocar se aflau 20 de ocupanti, care nu au necesitat ingrijiri medicale.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns ... citește toată știrea