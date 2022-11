Accident grav la Bacau

Un grav accident de circulatie s-a produs, luni, pe DN 2, in judetul Bacau. Doua persoane au murit, dupa ce o masina si un camion s-au ciocnit."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2G, la kilometrul 11+500 de metri, in zona localitatii Luncani, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion, care au intrat in coliziune frontala", a transmis, luni, Centrul Infotrafic.La randul lor, ... citeste toata stirea