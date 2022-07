Accident grav la Oituz. Cinci persoane au fost ranite

Cinci persoane, intre care si un minor, au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier la Oituz, in satul Harja, pentru una dintre victime efectuandu-se manevre de resuscitare dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau."Pompierii au intervenit la un accident rutier in comuna Oituz, sat Harja, in care au fost implicate cinci victime dintre care patru adulti si un minor. O persoana a intrat ... citeste toata stirea