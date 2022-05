Accident mortal la Bacau

Doua persoane au decedat intr-un accident rutier produs joi, pe drumul national DN 11, in localitatea Helegiu.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat ca victimele se aflau intr-un autoturism care a intrat in coliziune cu un ansamblu format dintr-un cap tractor cu semiremorca."La data de 26.05.2022, in jurul orei 07.30, pe DN 11, in comuna Helegiu, un conducator auto de 42 ani, din localitate, in timp ce se deplasa cu un autoturism, pe directia ... citeste toata stirea