Accident mortal la Bacau. Un batran a fost calcat de un tren

Un batran in varsta de 72 ani a decedat dupa ce masina in care se afla a fost acrosata, miercuri, de un tren de pasageri, la o trecere la nivel cu calea ferata din municipiul Bacau, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau."Din primele verificari a reiesit faptul ca un barbat, de 72 ani, din comuna Manastirea Casin, in timp ce conducea un autoturism pe strada Alexei Tolstoi din municipiu, ar fi fortat trecerea la nivel cu ... citește toată știrea