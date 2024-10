Accident mortal la Buhusi

O femeie in varsta de 66 ani a decedat dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat, sambata seara, in apropiere de orasul Buhusi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau."Un conducator auto, in varsta de 56 ani, din judetul Neamt, in timp ce se deplasa pe directia Adjud - Bacau, a patruns pe contrasens, a parasit carosabilul si s-a rasturnat. Din ... citește toată știrea