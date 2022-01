Accident produs pe DN 11, cu cinci raniti grav. Circulatia este restrictionata pe sensul de mers Onesti-Brasov

In evenimentul rutier au fost implicate un autocamion Fan Courier si o autoutilitara. In urma impactului, doua persoane au ramas incarcerate. In total, cinci persoane au fost ranite grav si primesc ingrijiri la fata locului. Un grav accident rutier a avut loc joi, 27 ianuarie, pe DN 11, in zona localitatii Ferastrau-Oituz, judetul Bacau, intre un autocamion Fan Courier si o autoutilitara.La fata locului s-au deplasat mai multe masini de interventie ale ISU Bacau si trei ambulante ala ... citeste toata stirea