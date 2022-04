Accident rutier mortal la Bacau. Doua victime au fost decapitate

Trei persoane si-au pierdut viata si alte trei au ajuns la spital dupa un grav accident petrecut intr-o comuna din judetul Bacau. Printre victime se numara, soferul care, din primele cercetari, ar purta vina pentru aceasta tragedie, transmite ProTV. Celelalte doua victime au fost decapitate in urma impactului.Potrivit primelor informatii de la fata locului, accidentul tragic a avut loc dupa o depasire neregulamentara. In total, au fost implicate patru masini in care ... citeste toata stirea