Acord de cooperare intre judetul Bacau si cea mai dezvoltata regiune din China. Ce urmareste initiativa

Consiliul Judetean Bacau a aprobat ieri, 11 martie 2024, acordul de cooperare cu Chongqing Liangjiang New Area, din China, in cadrul acordului de cooperare UE-China in domeniul politicilor regionale.Dealtfel, Judetul Bacau este singura entitate administrativa din Romania selectata de catre Comisia Europeana in cadrul retelei de orase si regiuni "International Urban and Regional Cooperation"(IURC).Scopul demersului vizeaza o cooperare extinsa in domenii precum turism, cultura, modernizare ... citește toată știrea