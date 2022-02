Adolescent care ar fi traversat strada in fuga, lovit de o autospeciala a Politiei, in zona unei treceri pentru pietoni. El a fost transportat la spital

Un adolescent de 16 ani a fost ranit, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o autospeciala a Politiei, in zona unei treceri de pietoni din municipiul Bacau. Adolescentul ar fi traversat strada in fuga. "La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 14.20, o autospeciala de politie condusa de un barbat, de 41 de ani, in timp ce se deplasa pe directia de mers strada Constantin Ene catre strada Mioritei, din municipiul Bacau, ajungand la trecerea pentru ... citeste toata stirea