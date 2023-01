Adolescentul care a batut o politista a fost arestat

El va sta 30 de zile dupa gratii. Politista a fost grav ranita.Judecatorii Tribunalului Bacau l-au trimis dupa gratii pe tanarul de 16 ani care a lovit cu piciorul in fatao politista aflata in misiune. Anterior, Judecatoria Onesti l-a plasat pe minor in arest la domiciliu, decizie care a starnit proteste pe retelele de socializare si din parteaindicatului Europol."In urma contestatiei formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti, in cauza privind infractiunea de ultraj, ... citeste toata stirea