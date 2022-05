Aeroporturile din Iasi, Bacau si Suceava, despagubite

Sase aeroporturi din tara vor beneficia de o schema de ajutor de stat de peste 21 de milioane de lei, pentru recuperarea pierderilor inregistrate in perioada pandemiei de COVID-19.Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca 6 aeroporturi din tara vor primi ajutoare de stat de la Guvern, ca urmare a pierderilor suferite in pandemie. Este vorba despre fonduri europene care vor ajunge la aeroporturile din Iasi, Bacau, Suceava, Sibiu, Craiova si Timisoara. "Am aprobat in Guvern un ... citeste toata stirea