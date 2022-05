Afaceristul care organiza petreceri cu "fetite", la puscarie. In schimbul prestatiilor, ele primeau bani si droguri

Barbatul, in varsta de 51 de ani, a transformat un birou dintr-o cladire care ii apartinea intr-un club clandestin, unde adolescente intre 13 si 17 ani jucau in spectacole erotice filmate si intretineau relatii sexuale contracost cu clientii. Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv pe un om de afaceri in varsta de 51 de ani la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare efectiva pentru proxenetism, influentarea declaratiilor si razbunare pentru ajutorul dat justitiei. Initial, bacauanul ... citeste toata stirea