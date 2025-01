Agent de paza de la Spitalul din Onesti, injunghiat de un pacient beat

Un paznic al Spitalului din Onesti a fost injunghiat, in noaptea de vineri spre sambata, de un septuagenar care a ajuns beat la spital si a facut scandal. Incidentul a avut loc in momentul in care paznicul a incercat sa intervinaIncidentul a avut loc la Spitalul Municipal Onesti, reprezentantii unitatii sanitare fiind cei care au anuntat Politia municipiului Onesti despre faptul ca, un pacient aflat in spital l-a injunghiat pe un angajat care asigura paza spitalului.Ce spun reprezentantii ... citește toată știrea