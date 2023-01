Ambasada Ucrainei la Bucuresti, deranjata de scandalul uratorilor de la Berzunti

In urma imaginilor aparute in spatiul public, politistii din Onesti s-au autosesizat si au deschis dosar penal in cazul "uratorilor de la Berzunti".arada mascatilor din comuna Berzunti s-a transformat in acest an intr-unadevarat circ, care a devenit viral pe Internet. Animati de o nefericita inspiratie,satenii s-au imbracat in soldati rusi,au impodobitmasinile cu rachete de jucarie si inscriptionate cu "Z"-ul rusesc, Mai mult, au acoperittractoarele cu prelate pentru a imita ... citeste toata stirea