Amenintare cu bomba la Curtea de Apel Bacau. Cladirea a fost evacuata, iar zona izolata

Cladirea in care functioneaza instantele arondate Curtii de Apel Bacau a fost evacuata dupa ce s-a primit un apel care anunta ca in institutie ar fi amplasat un dispozitiv exploziv. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie pentru a izola zona, iar echipa pirotehnica a SRI a verificat cladirea."In data de 06.04.2022, in jurul orei 11.00, un apel 112 a semnalat existenta unei bombe amplasate in Curtea de Apel Bacau. Avand in vedere ca instantele din municipiul Bacau sunt asigurate cu ... citeste toata stirea