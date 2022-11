Amenzi pe banda rulanta in doua cluburi din Bacau

Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Bacau au aplicat 20 de amenzi si au inchis doua cluburi in urma controalelor efectuate pe parcursul saptamanii trecute."Pentru siguranta celor care aleg sa isi petreaca timpul liber in locatii destinate divertismentului, in intervalul 18-26 noiembrie, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Maior Constantin Ene" al judetului Bacau au desfasurat actiuni de control inopinat la 12 operatori economici din judet. ... citeste toata stirea