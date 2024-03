Ampla operatiune DIICOT la Bacau: Traficantii vindeau droguri elevilor!

In aceasta dimineata, DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau, impreuna cu politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, a demarat o serie de opt perchezitii domiciliare in judetul Bacau.Actiunea vizeaza trei dosare de trafic de droguri de risc si mare risc.In perioada 2022 - martie 2023, gruparea de infractori a distribuit canabis si amfetamine, vizand in mod particular elevii si locuitorii din municipiul Bacau si imprejurimi.Acest lucru a atras atentia ... citește toată știrea